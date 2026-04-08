Carlos Melconian no descartó presentarse como candidato a presidente en 2027: “Tengo la vocación”

A poco más de un año para las elecciones presidenciales 2027, el economista Carlos Melconian aseguró que tiene la “vocación” de ser candidato a presidente en las próximas elecciones y apuntó contra el Gobierno de La Libertad Avanza, acusándolo de no cumplir con sus promesas de campaña.

“ Ser candidato a presidente es la vocación, siempre estuvo esto . En todo momento, lo primero que hay que hacer es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programas. Uno tiene que saber qué hacer. Nosotros estamos trabajando para tener un programa, después lo otro se ve. Tengo un grupo de personas que siempre acompañan y se van a ir uniendo”, declaró Melconian.

Acto seguido, el titular del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri cruzó al Gobierno, con quien tiene marcadas diferencias, y definió como “bueno” a las acusaciones de corrupción que tiene de parte de la oposición. “ La no casta y que mean agua bendita ya sabemos que no existe. La casta está ahí dentro del Gobierno . No voy a dar nombres, pero todos saben”, indicó en una entrevista con A24.

Además, expresó que Javier Milei “exacerbó tanto al capitalismo occidental y fue a un extremo que lo prostituyó” y afirmó que el Presidente no hizo lo que en la campaña presidencial dijo que iba a hacer: “ Mencionó las tres cosas que fueron geniales para ser presidente: dolarización, cierre del Banco Central y eliminar la casta ”.

Por otra parte, Melconian cuestionó a los funcionarios del Gobierno e integrantes de La Libertad Avanza que recibieron millonarios créditos hipotecarios de parte del Banco Nación y sostuvo que le hace ruido el monto. “ Me duele que llegaste a mear al Banco Nación y sos tan trucho que vas a sacarle un crédito. Estos pibes soberbios que se retuitean y se hablan entre ellos terminaron en el Nación pidiendo un préstamo”, cuestionó.

También se refirió al rol que Karina Milei tiene en el Gobierno con respaldo del Presidente y remarcó: “Nunca la critiqué ni lo voy a hacer, ¿pero vos qué hacías hasta ahora? ¿Cómo te ponés todo esto sobre el hombro? ¿Sos la Mujer Maravilla? No hace falta gritar ‘Viva la libertad carajo’. Eso es rendirle pleitesía. ¿A vos no te da asco eso?“.

En materia económica, Melconian indicó que la inflación no va a empezar con cero en agosto, tal como sostiene Milei. “ Ahora hay una estanflación, está estancada. El plan de estabilización hay que lanzarlo recién cuando los precios relativos estén arreglados y la inflación anual sea de 25%”, subrayó.

Durante la campaña presidencial de 2023, Bullrich, candidata de Pro que le ganó en la interna a Horacio Rodríguez Larreta, lo presentó como su eventual ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. En esa ocasión, Melconian elaboró un “plan de estabilización” para enfrentar la inflación que convenció al partido.

Días atrás, el economista se refirió a las declaraciones del ministro Luis Caputo, quien aseguró tener ganas de “cagar a patadas en el culo” a quienes proponen devaluar la moneda. Al respecto, el extitular del Banco Central ironizó: “A mí me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos... que miren un poco alrededor, que tienen un montón ”.

Fuente: La Nación