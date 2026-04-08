Jueces, fiscales y abogados inspeccionarán un submarino mellizo al ARA San Juan

EL CALAFATE.- Jueces, fiscales, defensa y abogados querellantes que forman parte del juicio oral en el que se juzga las responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan realizarán, en las próximas semanas, una inspección ocular a un submarino mellizo .

Se trata del ARA Santa Cruz, que actualmente se encuentra para desguace en el astillero Tandanor.

La novedosa iniciativa fue propuesta por el presidente del tribunal, Mario Reynaldi , quien reveló en la audiencia que días pasados realizó una recorrida por el interior del submarino.

“Fue una inspección muy fructífera para mí, estuve en el ARA Santa Cruz, me tiré al piso y pude ver lo que era el balcón de batería, las conexiones eléctricas, la válvula ECO-19 no estaba, vi la cañería que conduce al tanque del snorkel, los recodos y por qué se pueden producir pinchaduras por la acumulación de sarro”, detalló Reynaldi en la audiencia sobre el recorrido que realizó en el astillero.

En ese lugar se realizó la reparación integral de media vida del submarino ARA San Juan, período que durante el juicio también está bajo análisis.

Si bien en un primer momento Reynaldi había propuesto realizar en junio la inspección ocular, este lunes, ante solicitud del abogado Juan Pablo Vigliero , defensor de Claudio Villamide , la visita podría adelantarse para las próximas semanas y están convocados a participar todas las partes intervinientes en el juicio.

“Para cuando vengan los expertos se podrá aprovechar mucho más, porque ya habremos visto todos al submarino”, argumentó Vigliero durante la audiencia que se lleva adelante en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.

Uno de los temas que más interés presenta en la observación es poder conocer de primera mano la válvula ECO-19, similar a la que tenía el ARA San Juan.

La foto fue aportada a la fiscalía por la abogada querellante Valeria Carreras , quien representa a 34 de las familias de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.

Carrerras fue parte de la inspección que realizaron en el año 2018 la jueza federal Marta Yañez y el fiscal federal, Lucas Colla durante la etapa de instrucción de la causa, la visita en el lugar ocurría al mismo tiempo que el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity buscaba el submarino en mar, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde finalmente fue hallado a más de 900 metros de profundidad.

“Es una medida con muy buena perspectiva, porque nos dará información a todos los miembros de este juicio, se podrá pasar del abstracto del papel a la palabra de los fierros”, evaluó Carreras en diálogo con LA NACION , al término de la audiencia.

Por su parte, Luis Tagliapietra , abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, también apoyó la medida y explicó que en 2018 no fue parte de la recorrida judicial dado que se encontraba embarcado en el buque Seabed, como uno de los cuatro familiares que participó de la búsqueda durante más de 60 días.

Según detalló Carreras, en 2018, la válvula ECO-19 no estaba colocada, sino en otro galpón de Tandanor y detalló que verla sin colocar será la forma óptima para interpretar cómo opera el mecanismo, cómo abre y cómo cierra y si es posible que se abra en forma accidental; por lo cual, se espera que la misma pueda ser observada en la visita sobre la cual aún no se fijó fecha.

El buque ARA Santa Cruz está para desguace, suspendido por bridas y fuera del agua, cortado por la mitad. Eso permitirá que los integrantes puedan recorrer la proa, la popa, las baterías, las literas y hasta el cuarto de torpedos, donde se alojaba el personal extra. Según surge del juicio, el ARA San Juan tenía una capacidad para alojar 37 personas, pero en caso de aumentar la dotación, el personal era alojado en la sala de torpedos.

Uno de los aspectos sobre los que se vuelve en cada audiencia, es el análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan en el mes de julio de 2017, uno de ellos es el comportamiento de la válvula Eco-19 por donde ingresó agua al submarino y podría haber desencadenado la tragedia. Este martes, Carreras compartió con la fiscalía la foto de una válvula similar a la que tenía el ARA San Juan.

De acuerdo con el auto de procesamiento la válvula ECO 19 es un componente crítico del sistema de ventilación del submarino que actúa como un mecanismo de “bypass”. Su propósito es abrirse o cerrarse para permitir y direccionar el flujo de aire que se utiliza para alimentar los motores diésel, renovar el aire interno y recargar las baterías.

La ECO 19 se encuentra en la tubería de ventilación, conectando el exterior del submarino (a través del sistema de esnórquel) con el balcón de barras del tanque de baterías N° 3, a diferencia de otras válvulas automáticas, la E19 es de “operación manual” y se acciona mediante un volante y un tornillo, y requiere de 15 vueltas para abrirse o cerrarse por completo.

Debido a este diseño, los expertos sostienen que no puede abrirse accidentalmente por un golpe o descuido; sin embargo, algunos testigos que prestaron declaración en el juicio aseguran que puede abrirse en forma accidental.

Según los manuales del fabricante y los protocolos de la Armada que se van conociendo en el discurrir del juicio oral, esta válvula debe permanecer siempre cerrada durante la navegación. Su lugar de operación normal es únicamente en puerto, específicamente durante la carga de baterías. Si la válvula queda abierta o presenta “falta de estanqueidad” (no cierra herméticamente) mientras el submarino hace esnórquel, el agua de mar que entra por el sistema de ventilación puede filtrarse directamente hacia las baterías.

Según el auto de procesamiento de la causa, el 15 de noviembre de 2017, el submarino informó por sistema HF un “ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3” , lo que provocó el cortocircuito e incendio inicial. El Tribunal y los expertos coincidieron entonces en que la válvula ECO-19 fue la vía de entrada del agua, ya sea por una falla persistente en su estanqueidad o por haber quedado mal cerrada tras ser manipulada para ventilar el buque ante la falta de filtros efectivos. -

Fuente: La Nación