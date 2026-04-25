Caravana de motos y ráfagas de tiros al aire: los impactantes funerales tumberos en el Conurbano

En menos de 24 horas, dos puntos del conurbano bonaerense separados por apenas 20 kilómetros fueron escenario de violentos funerales tumberos , en los que con ráfagas de tiros al aire y cortejos fúnebres escoltados por motos, despidieron a dos delincuentes que fueron abatidos: uno por un policía de la Provincia de Buenos Aires y el otro en un aparente ajuste de cuentas narco. Ambos episodios fueron filmados por testigos.

Las escenas incluyeron disparos de pistolas, detonaciones, cortes de calles con motos y maniobras intimidantes que causaron asombro y temor entre los vecinos que no tenían relación con los delincuentes muertos.

El primero tuvo lugar en la localidad de Libertad, partido de Merlo, donde el cortejo fúnebre acompañó los restos de Abraham Ismael Troncoso , un joven de 20 años, abatido el lunes pasado en un tiroteo con un policía bonaerense durante un intento de robo.

Frente a la cochería donde despedían sus restos, algunos asistentes sacaron armas y efectuaron disparos al aire, mientras motos realizaban ruidos similares a detonaciones.

Amigos y familiares vestían remeras con la imagen de Troncoso y mensajes de despedida. “Abraham te fuiste al cielo”, fue el que más se repitió.

Mientras tanto, en redes sociales circularon publicaciones para “homenajearlo” por su supuesta actividad dentro del mundo del delito, aunque según trascendió, el joven no tenía antecedentes penales registrados.

Troncoso fue abatido el lunes cuando, junto a un cómplice ( Lautaro Fabián Cedeyra (21) ), intentó robar a una pareja en moto, sin saber que el conductor era un policía.

Al llegar a la esquina del Camino de la Ribera y Arribeños, la víctima se identificó como integrante de la fuerza de seguridad y se produjo un intercambio de disparos que terminó con el delincuente muerto y su cómplice detenido .

La fiscal Paula Salevsky , de la UFI N°4 de Morón, supervisó las tareas periciales en el lugar del hecho, que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina. Entre otras cosas secuestraron un revólver calibre .38 que portaban los ladrones.

La funcionaria dispuso el secuestro de las armas de ambos efectivos y la realización del dermotest para cotejar su versión, informó el diario Primer Plano .

El segundo velorio se realizó en el nudo 13 del barrio Ejército de Los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde familiares y amigos despidieron a Mario Carrizo , un delincuente identificado con los alias de “Marito” o “Muela”, acusado de ser vendedor de droga y abatido durante un tiroteo en un intento de asalto.

En el funeral, de acuerdo con lo que se observa en el video, varias personas portaban pistolas 9 mm y dispararon al aire, en una zona céntrica del barrio, en medio de los edificios.

Las imágenes son impactantes: en la filmación se ve cómo allegados al delincuente descienden el cajón del auto fúnebre y con total impunidad comienzan a disparar ráfagas de tiros al aire.

Según las denuncias del entorno de “Muela”, el hombre estaba enfrentado con otras bandas narcos del barrio. Sus amigos, de acuerdo con lo que dio a conocer Canal 13, acusan del crimen a otro, que sería el asesino, que es conocido con las iniciales de I.C.

Fuente: Infobae