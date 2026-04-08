Boca y un debut de mayor a menor en la Libertadores 2026: le ganó a U. Católica en Chile con un Paredes sublime y un Aranda determinante

La obsesión por la Séptima comenzó a tomar otro color desde que Leandro Paredes decidió regresar a Boca desde Roma . Y este martes, luego de varios meses de espera, la ilusión copera se puso en marcha con 80 minutos esperanzadores y con los 10 restantes de tenue zozobra . Pero fue victoria 2-1 ante Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores 2026 .

Dentro de muchos sueños por cumplir, uno de los más importantes para Leandro Paredes era jugar la Libertadores, competencia que no había disputado en su primer ciclo. “Leandro vino a jugar la Copa” , avisó el presidente Juan Román Riquelme cuando presentó al campeón del mundo en Qatar 2022. Pero es posible que Paredes jamás haya imaginado moverse con tantas libertades en un partido de visitante en el torneo más caliente del continente. Y es que el volante central de Boca se hizo un festín gracias al espacio y el tiempo que le regaló Católica en Santiago y fue el conductor de un equipo que creció desde la tenencia y que completó un muy aceptable duelo.

Sorprendió lo que ideó Daniel Garnero , aquel enganche atildado de Independiente en la década de 1990: le dejó manejar la pelota a Paredes. Bastante más: no le puso a nadie encima y replegó al equipo para apostar a los contragolpes con un referente pesado y entrado en años como Fernando Zampedri (38). Fue todo de Boca, entonces, que a puro pases cortos fue adelantándose en el campo.

Paredes, en la primera etapa, realizó 55 pases y 68 el resto de los mediocampistas de Boca (Delgado, Aranda y Ascacíbar). Fue el director de orquesta Leandro, que manejó los tiempos a su antojo. Encima, metió un golazo a los 16 minutos: recuperó en la medialuna tras un mal despeje del Juan Díaz y la clavó de derecha cruzado y abajo (tal vez pudo hacer algo más el arquero Vicente Bernedo). Lo otro para el aplauso que hizo Leandro fue una habilitación de tres dedos a Ascacíbar, que casi la clava en el ángulo con un zurdazo que desvió Bernedo.

Paredes también estuvo presente en la fricción: lo amonestaron por empujarse con Zampedri. El tumulto se generó después de un planchazo de Marcelo Weigandt a Justo Giani que merecía revisión de VAR . El lateral ni siquiera fue amonestado. Minutos después, el Chelo recibió un patadón de Jhojan Valencia, que se llevó la amarilla y bien pudo ser tarjeta colorada.

En el complemento, el conjunto visitante intentó presionar un poco más, pero ya las piernas no eran las mismas que al comienzo. Tomás Aranda se corrió del centro a la izquierda y halló libertades para hacer valer su juego. La sentencia ya se dijo varias veces: el juvenil juega como un adulto. Casi hace un golazo al segundo palo y luego diagramó en su cabeza el tanto de Adam Bareiro : hizo pasar por la espalda a Lautaro Blanco y con un taco lo dejo solo para que mande un centro exacto para el ingreso solitario y potente del paraguayo, que anotó su quinto gol en ocho encuentros .

Pero el buen juego de Boca tuvo una mancha notoria: se relajó tras el 2-0. Y por momentos canceró. Abusó de los pases para atrás y arriesgados. En ese lapso, Paredes erró los primeros pases de su notable duelo. También se metió demasiado atrás.

Y sufrió los últimos instantes porque el local se encontró con un gol después de un córner y varios rebotes. Juan Díaz fue el encargado de meter la pelota adentro. Los instantes finales fueron de centros desde todos los sectores y la defensa de Boca estuvo bien plantada.

Festejaron los 2.000 boqueases que estuvieron en Chile en el inicio de un nuevo sueño. Esperaron más de 2 años para volver a ver a su equipo en la Libertadores. Y lo observaron con un Paredes vigente y protagonista absoluto del duelo. Por eso el sueño está encendido.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Uno de los jefes de la barra del Xeneize fue abordado en el aeropuerto por las autoridades del país trasandino y tuvo que regresar a Buenos Aires. Rafael Di Zeo ya había decidido no viajar por estar dentro del listado enviado por Seguridad de Argentina.

El partido de hoy entre Universidad Católica y Boca trae un recuerdo imborrable para los hinchas Xeneizes, es que en un amistoso entre ambos equipos en el año 1997 juntó en una cancha a Maradona y Riquelme por primera vez, fue seis días antes del partido ante Argentinos Juniors, el único oficial de los dos ídolos en simultáneo. el equipo chileno ganó 3 a 2 en la Bombonera pero el recuerdo quedó inmortalizado tanto para los hinchas de Boca como a los fanáticos de l fútbol

En la antesala del partido, el club chileno como el Xeneize dejaron un mensaje en sus redes sociales pidiendo que se eviten cantos ofensivos para evitar futuras sanciones.

Volvemos a la Copa CONMEBOL @Libertadores y lo hacemos sabiendo que el respeto hacia el rival hoy también es fundamental. Nos corresponde ser anfitriones de @bocajrs y en casa el respeto será nuestro sello. Evita expresiones o cánticos ofensivos hacia el rival y la hinchada… pic.twitter.com/GBHaFxoD8o

El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores . En nuestra visita a @Cruzados , solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será… pic.twitter.com/pNKswMCP9r

En el partido de hoy, dos jugadores de la Universidad Católica se volverán a reencontrar con su antiguo club. Fernando Zuqui, quien estuvo en Boca entre los años 2016-2017 y que logró el campeonato de ese año con el Xeneize. El otro es un viejo conocido de la casa: Gary Medel, el chileno estuvo en Boca entre 2009-2010 y un segundo ciclo en 2024.

Boca arranca su participación en la Copa Libertadores frente a un rival que le sienta bien, es que el Xeneize enfrentó 8 veces al equipo chileno, en donde obtuvo 6 victorias, 1 empate y sólo una derrota.

😉 ¡Sí, al final las hicimos reales! Con ustedes, los muñecos de las mascotas de la CONMEBOL #Libertadores Empezamos con Pedrín, un símbolo de @BocaJrsOficial 🔵🟡 pic.twitter.com/Br5Alz6cj4

Para el debut de Boca en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica, el equipo Xeneize usará la camiseta alternativa. La tercera equipación ya fue utilizada en la reciente victoria de Boca ante Talleres por 1 a 0.

El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores . En nuestra visita a @Cruzados , solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será… pic.twitter.com/pNKswMCP9r

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Por su parte, Universidad Católica llega en gran forma tras la goleada 6-1 sobre Palestino del jueves pasado, un resultado que potencia su confianza de cara a su regreso a la Copa Libertadores, certamen que no disputaba desde 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos. En el torneo chileno se ubica tercera con 14 puntos en ocho fechas y es uno de los equipos más goleadores, solo por detrás de Limache. En ese rubro se destacan los argentinos Fernando Zampedri, con 11 tantos, y Justo Giani, que suma 5: entre ambos aportaron 16 de los 19 goles del equipo.

Después de varias idas y vueltas, finalmente habrá público de ambos equipos en el moderno estadio de la comuna de Las Condes. Aunque la alcaldesa Catalina San Martín y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se oponían a la presencia de hinchas argentinos al considerar el partido “de alto riesgo”, la CONMEBOL exigió la entrega de 2.000 entradas para Boca y el club chileno tuvo que acatar la disposición.

El Xeneize llega en alza tras encadenar dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura —2-0 frente a Instituto y 1-0 ante Talleres—, resultados que le permitieron escalar posiciones tanto en su zona como en la tabla anual. Hoy se ubica tercero en la Zona A y sexto en la general, con 20 puntos. Además, volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años: en 2024 participó de la Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la Fase 2 ante Alianza Lima, lo que lo dejó sin competencia internacional.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín