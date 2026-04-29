Balearon a un condenado mientras cumplía arresto domiciliario en Mar del Plata

Un joven de 19 años fue baleado mientras cumplía arresto domiciliario en un complejo de monoblocks del barrio Centenario, de Mar del Plata durante la tarde del lunes. Su condena fue impuesta hace cerca de 2 meses por su participación en dos robos, debía cumplirse bajo monitoreo electrónico . Sin embargo, la ausencia de pulseras permitió que solo fuera controlado por rondas policiales, lo que plantea dudas sobre la eficacia del seguimiento y la prevención en estos casos.

La fiscal Constanza Mandagarán investiga si el detenido, Luciano Maicol Uriel Bonanno, sufrió el ataque dentro de su departamento en el segundo piso de uno de los monoblocks o en el área común de los edificios. El incidente ocurrió pasadas las 19hs en la zona de México y General Roca, una localización habitada por numerosos residentes bajo situaciones de vulnerabilidad social, según el medio local La Capital de Mar del Plata .

Aunque todavía la fiscal deberá determinar con certeza en qué parte de los monoblocks fue efectuado el disparo, se sabe que el joven recibió la bala en el pecho . Tras el ataque, Bonanno permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Su situación judicial se remonta al 25 de octubre de 2024 , cuando participó junto a un menor y otro agresor, quien actualmente está prófugo, en dos ataques consecutivos a transeúntes. La mecánica fue similar en ambos casos: emboscadas en grupo en la vía pública, uso de intimidación y búsqueda de desapoderar a las víctimas bajo amenaza.

Actualmente, cumple una pena de 4 años de prisión y fue beneficiado con la prisión domiciliaria. De esta manera, el caso también expone los fallos del control policial.

En el primer hecho por el que condenaron al joven sucedió cuando robó un teléfono celular Motorola Edge 20 Pro a un joven en Santiago del Estero y Colón. Pocos minutos después, Bonanno y su cómplice menor de edad , intentaron repetir el delito en Alberti y Tucumán, pero el crimen se fustró.

Estos episodios pusieron en evidencia una lógica delictiva orientada a accionar en grupo y de manera rápida. El caso fue resuelto mediante juicio abreviado luego de que Bonanno admitiera su participación . El juez Gustavo Fissore, titular del Tribunal Oral N° 4, homologó el acuerdo entre el fiscal Leandro Arévalo y la defensa.

Como la defensa solicitó morigeración y el imputado colaboró en el proceso, se optó por el arresto domiciliario mientras se aguardaba la disponibilidad de las pulseras electrónicas . Durante este período de espera, la custodia del joven quedó en manos de la comisaría cuarta, cuyos agentes realizaban patrullajes aleatorios y visitas sorpresivas, ya que la ausencia de monitoreo electrónico impedía un control permanente.

En este contexto se produjo el ataque con arma de fuego que hoy mantiene a Bonanno hospitalizado. Constanza Mandagarán entrará la investigación en uno de los elementos claves que busca dilucidar si el hecho sucedió dentro del departamento o en exteriores, un dato que podría orientar sobre la dinámica del suceso y los posibles involucrados.

El mismo lunes, pero en horas de la madrugada, un hombre de 36 años fue baleado a quemarropa en el barrio General Belgrano.

Se trata de Marcelo Lorenzo Rojas , quien recibió entre tres y cuatro disparos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Vértiz al 11.700. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata , personal del SAME lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) alrededor del mediodía y falleció una hora después a causa de las heridas. A partir de entonces, la investigación se orientó a determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los autores.

Este crimen se dio días después de que encontraran un cuerpo calcinado en un basurero. Creen que pertenece a Kevia Ábalos, un joven conocido dentro del sistema penal de Mar del Plata, por lo que creen que este caso y el de Rojas podrían estar vinculados.

Fuente: Infobae