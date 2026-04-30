Autorizan nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de Ciudad y Provincia: cuánto habrá que pagar desde mayo

A partir de mayo los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia modificarán sus cuotas , tras la aprobación de ambos gobiernos. El nuevo cuadro rige a partir de este viernes , por lo tanto los institutos comenzarán a enviar notificaciones a los padres, madres y responsables de los estudiantes en las próximas horas.

Según la Asociación de Institutos de enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) , los incrementos serán del 3,5% a aplicar a partir de mayo -que empieza este viernes-, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 5% para el mismo período.

La decisión es acorde con las disposiciones que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, remarcaron desde la entidad.

En la resolución las autoridades porteñas sostienen que el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego de “analizar el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y que resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir mayo para el ciclo lectivo 2026”.

Fuente: Clarín