Así fue el show de Ricky Martin en Buenos Aires: pura emoción, una canción improvisada y la promesa de volver pronto

La espera terminó. A tres años de su última visita al país y luego de sus presentaciones en Córdoba y en Rosario el pasado domingo 12 y martes 14, Ricky Martin desembarcó en Buenos Aires e hizo delirar a sus fans en el primero de sus dos recitales programados este fin de semana el Campo Argentino de Polo .

Pasados quince minutos de las diez de la noche, hora a la que estaba pautado el show, el boricua salió a escena e hizo una reverencia ante la marea de gente que lo recibía entre gritos de euforia, aplausos, flashes, vinchas con luces de colores, carteles y remeras estampadas con su rostro o la letra de alguno de sus grandes hits , esos que repasará a lo largo de la noche entre sensuales coreografías y un magnetismo al que no hace mella el paso del tiempo.

Tras un video que se proyectó en las cuatro pantallas dispuestas a lo largo del escenario, con imágenes que recordaban distintas etapas de la trayectoria del cantante, la banda que lo acompañaba encendió al público con un fragmento instrumental de Pégate . “Vamos Buenos Aires”, arengó el artista como antesala de una noche enérgica.

Como primer look, Ricky Martin llevó un conjunto oversized de pantalón, camisa y saco con apliques de joyas, que se quitó luego del primer tema. Y, claro, generó una reacción en cadena de suspiros que se replicó pocos minutos después con sus movimientos de caderas en perfecta sincronía con María .

“¿Seguimos? ¡Vamos que se siente hasta Puerto Rico!“, dijo a continuación para darle paso a Adrenalina , a tono con el clima que reinaba en el Campo Argentino de Polo. “No te oigo”, recriminó irónicamente a su público -estrategia que repitió a lo largo de la noche-, a sabiendas de que el fervor local no tiene competencia.

Con Bombón de azúcar regresaron los suspiros acompañados de aplausos, especialmente cuando el cantante comenzó a secarse con una toalla el sudor de su rostro y debajo de su camisa, o incluso cuando amagó con arrojar la toalla al público.

Un breve instrumental dio lugar a que Ricky Martin tuviera otro cambio de vestuario, a saber: un saco largo sin abrochar que dejaba al descubierto su cuerpo tonificado. Fue entonces que se tomó un momento para hablarle a sus fans: “Buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo estás? Wow. Estoy feliz porque una vez más se me da la oportunidad de estar en esta tierra maravillosa . Son muchos años que hemos escrito esta historia juntos, porque ustedes han escrito esta historia conmigo. Han hecho que estas canciones sean como himnos. Muchas gracias porque son mi combustible, mi vicio, mi alimento. Juro que voy a entregar mi alma esta noche . Baires, eres mi musa. Aquí tienes lo mejor de mi música. Te amo".

Los pasos de baile cedieron su lugar a la catarsis colectiva de la mano de Vuelve , una de las baladas más resonantes -y más coreadas- del puertorriqueño. Pero enseguida retomó el clima de fiesta con Shake Your Bon-Bon , Qué rico fuera , Lola, Lola , La bomba y She Bangs .

El infalible momento baladas se reabrió con Tal vez y, luego de los cánticos de la gente al grito de “olé, olé, olé, Ricky, Ricky”, siguió con “Gracias por pensar en mí” , una de sus canciones favoritas -según él mismo aclaró-, Tiburones , A medio vivir y Y todo queda en nada .

La magia se produjo con Fuego de noche, nieve de día , donde el clamor del público pareció dejar atónito al artista, que no podía dejar de hacer gestos con su rostro y de pellizarcarse uno de sus brazos, como queriendo demostrar que se le había puesto la piel de gallina. “P*ta madre”, parecía decir mientras todos coreaban la letra y él dirigía la marea de voces con sus manos.

“Nunca me voy a cansar de esto, gracias por el amor, por el aplauso, por la sonrisa y por esta energía maravillosa”, expresó emocionado, a tal punto que decidió hacer un cambio en el show. “Me tocaba una canción pero quiero improvisar algo ”, advirtió. “No lo hice en toda la gira pero tengo la necesidad de cantarla. Es una canción autobiográfica ”, reveló. “Esto es improvisado, si me olvido la letra por favor ayúdenme”, pidió y enseguida sonaron los primeros acordes de “Asignatura pendiente” . Un momento único de conexión con su gente. “Gracias, ya me lo saqué del sistema, lo tenía que hacer. ¿Seguimos?“, dijo antes de hacer ”Tu recuerdo" .

Para el tramo final de la noche volvieron los ritmos latinos con La mordidita , Por arriba, por abajo y Vente pa’ ca . “Muchas gracias por una noche maravillosa, por su fuerza, amor y energía. Son un vicio, mi amor y mi droga . Los amo y hasta la próxima”, exclamó Ricky Martin antes de los bises. Livin’ la vida loca y The Cup of Life dieron por finalizado el show, pero el boricua no se fue del escenario -camiseta argentina en mano- sin la promesa de regresar. “Volveremos muy pronto y con nueva música” , aseguró. Y sabe que su público siempre lo va a recibir con los brazos abiertos.

Fuente: La Nación