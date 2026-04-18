Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo, especialmente a los fanáticos del cine francés. El viernes 17 de abril de 2026 murió la actriz Nathalie Baye , a los 77 años . Con una extensa trayectoria cinematográfica, fue popularmente conocida por sus interpretaciones en Atrápame si puedes ( Catch Me If You Can ) de Steven Spielberg y La noche americana ( La nuit américaine ) y La habitación verde (La chambre verte) , escritas, dirigidas y protagonizadas por Francois Truffaut . Su familia confirmó su fallecimiento y reveló los problemas de salud que tenía .

Según informó la agencia AFP en el comunicado que compartieron desde su entorno, revelaron que desde hacía un año Baye sufría problemas de salud y que había sido diagnosticada con demencia de los cuerpos de Lewy, enfermedad que también sufrió el actor Robin Williams. Se trata del segundo tipo de demencia más común después de la enfermedad de Alzheimer y causa un deterioro de las capacidades mentales que empeora progresivamente con el tiempo, según especifica el sitio oficial de la Clínica Mayo .

La intérprete, nacida el 6 de julio de 1948 en Francia, tuvo una extensa carrera en el cine y la televisión que comenzó a principios de los 70 . Entre sus más de 80 películas se destaca su protagónico de Cecilia Mandel en La habitación verde , con el cual le llegó la fama internacional en 1978, y el de Paula Abagnale, la madre de Frank Abagnale Jr., el personaje de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, de 2002. Allí también trabajó con Tom Hanks, Christopher Walken y Amy Adams , bajo la dirección de Steven Spielberg.

También trabajó en La noche americana de 1973, ganadora del premio Oscar a mejor película extranjera, en N o es más que el fin del mundo ( Juste la fin du monde ) de Xavier Dolan y en Downton Abbey: Una nueva era ( Downton Abbey: A New Era ), la película de la exitosa serie que se estrenó en 2022. De acuerdo con el sitio IMDb , su último proyecto fue El valle de la esperanza ( La nuit du verre d’eau ), dirigida por Carlos Chahine en 2023.

Fuente: La Nación