Amenazas a escuelas: el gobierno de Kicillof pidió a los estudiantes no viralizar los mensajes

Ante la ola de las amenazas y mensajes intimidatorios en cientos de escuelas del país, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado en el que reforzó los protocolos de actuación y pidió no viralizar los mensajes para evitar el “efecto contagio”.

“En escuelas de varios distritos de la provincia se han recibido mensajes amenazantes mediante pintadas, carteles y otros soportes. Sucedió también en otras jurisdicciones del país, según se compartió ayer en la Asamblea del Consejo Federal de Educación. El temor producido por las amenazas se sufre en las escuelas y se ha extendido a las familias”, comenzó el texto.

El gobierno de Axel Kicillof remarcó en el comunicado que las amenazas no deben ser consideradas “bromas” sino comportamientos graves.

“A los y las estudiantes les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial. Alentamos a quienes han producido las amenazas a reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias. Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”.

En ese sentido, diferenció estas acciones de “conflictos interpersonales que se expresan en formas violentas, en peleas y enfrentamientos que en determinados episodios han incluido el uso de armas”.

“Esta semana también sucedieron actos de esta clase, y son muy graves , porque tienen la potencialidad de producir un daño a la integridad física de las personas. La agresión física no puede ser la respuesta naturalizada ante situaciones de conflicto”, indicó el comunicado.

Asimismo, instruyó a las autoridades escolares a dar intervención a las fiscalías ante cualquier hecho de gravedad y que el Ministerio de Seguridad se encuentra monitoreando las acciones de una comunidad digital dedicada a la exaltación de ciertos ataques violentos. El comunicado recuerda el caso de un alumno que ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero en la localidad de San Cristóbal.

“Sobre estas situaciones hemos trabajado en una reunión específica con Inspectoras/es Jefas/es Regionales y Distritales con la participación del Ministerio de Seguridad, para que todos y todas estemos advertidos y realicemos las intervenciones que son propias de nuestras respectivas competencias”, señaló el texto.

En el cierre del texto, la Dirección General de Cultura y Educación remarcó una serie de pautas .

A los estudiantes, docentes, auxiliares, les indica “ dar aviso a las autoridades escolares, mantener la calma y colaborar en lo que se les indique”, señala el texto.

A su vez, sugiere a los equipos de conducción “ dar intervención a los equipos de inspección para que les orienten sobre los pasos a seguir” y “generar rápidamente situaciones de conversación entre estudiantes, familias y docentes que permitan fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia”

Y por último: “No viralizar los mensajes , ya que se genera miedo y se estimula la repetición”.

La semana pasada cientos de colegios argentinos recibieron amenazas de tiroteos. Hay una decena de adolescentes imputados y un adulto, madre de un estudiante.

Según pudo saber LA NACION , hay un total de ocho imputados por amenazas de tiroteo escolar en Córdoba; un adolescente de 16 años detenido en la localidad santafesina de Pérez, un alumno detenido en Carapachay y uno imputado en Mendoza.

En la ciudad de Buenos Aires, los casos de amenazas de esta índole se multiplicaron especialmente el jueves , incluyendo instituciones de renombre como la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, confirmaron fuentes oficiales.

En medio de esta situación, la dinámica escolar a nivel nacional se encuentra totalmente atravesada. Pese a que los ataques anunciados no se concretaron, alteraron la dinámica escolar y generaron un clima de extrema tensión, a tal punto que muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela y muchos estudiantes tomaron la decisión de no asistir por su cuenta.

Fuente: La Nación