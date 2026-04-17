Amenazas de tiroteos en escuelas: demoraron a un adolescente de 16 años en Carapachay

En las últimas horas, demoraron a un adolescente de 16 años acusado de haber amenazado con iniciar un tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López.

Según pudo saber TN , la denuncia fue realizada por un profesor de la institución. El joven compartió una historia de Instagram con la foto de un arma de fuego y una inscripción alarmante: “ El 22/04 no se salva nadie jajajaj ”.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría N°6 de Vicente López inició una investigación que derivó en un allanamiento en la localidad de Villa Ballester, en San Martín. Sin embargo, el adolescente fue localizado en Carapachay.

Durante el operativo, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados para reconstruir la motivación detrás de la amenaza.

En la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se encontraron pintadas con amenazas de tiroteo . " Los vamos a matar" , escribieron.

La institución denunció la aparición de los escritos en el interior de las instalaciones. Se trata de uno de los más de 10 casos reportados por escuelas de distintos puntos del país.

A través de un comunicado oficial, voceros del Carlos Pellegrini denunciaron el graffiti como un contenido que “promueve discursos de odio, discriminación y amenazas” , aunque no especificaron el lugar en el que fue encontrado.

“Desde el equipo de conducción expresamos nuestro absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones que no sólo infringen nuestros reglamentos sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, expresaron las autoridades del colegio.

A la par, remarcaron que se tomaron “medidas de prevención” para minimizar los “conflictos que se suceden cotidianamente a partir de los dispositivos de intervención con los que la escuela cuenta”. Entre los mismos, mencionaron “talleres y espacio de trabajo con los estudiantes desde el equipo de las tutorías”.

Fuente: TN