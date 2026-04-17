Un policía se resistió a un intento de robo y mató a un motochorro en La Matanza

Un subteniente de la Policía bonaerense mató a un motochorro que intentó asaltarlo en González Catán, partido de La Matanza. El hecho ocurrió cuando el efectivo llegaba a la casa de un conocido y fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto.

Uno de los asaltantes fue abatido mientras que el otro huyó y fue detenido a las pocas horas. El policía tuvo que ser internado por heridas de bala.

Según la fuente local Primer Plano Online , el hecho sucedió en la esquina de las calles Cayetano Cazón e Inca. El policía estaba esperando en la puerta con su moto Honda Falcon cuando aparecieron dos hombres en moto, frenaron de golpe y uno de ellos le apuntó con un arma para robarle .

El policía se resistió a la amenaza, sacó su arma reglamentaria, dio la voz en alto y se desató un tiroteo . El ladrón murió, su cómplice huyó y el policía tuvo que ser internado tras recibir tres disparos.

Los vecinos de la zona declararon a los investigadores que escucharon “varios tiros”. El fiscal a cargo del caso, Claudio Fornaro, de la Fiscalía Temática Homicidios de La Matanza, estableció que fueron, al menos, siete disparos .

El cómplice, que fue detenido a las pocas horas, fue trasladado al mismo hospital donde permanece internado el subteniente.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa . Los investigadores esperan la evolución del cómplice para su indagatoria.

Fuente: TN