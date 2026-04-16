Amenazas de tiroteo: apartan a tres alumnos de un colegio privado donde aparecieron pintadas

La Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), en Villa Real, es uno de los colegios que fue víctima de esta ola de amenazas con mensajes intimidatorios que aparecieron, en la mayoría de los casos en los baños de varones , en distintas ciudades de la Argentina.

El miércoles, en el colegio ECEA, un alumno vio una inscripción con la palabra "tiroteo" y una fecha ("16 de abril") y dio aviso al preceptor, que elevó el informe a las autoridades, que rápidamente activaron el protocolo, dando intervención a las autoridades educativas y al 911, "desde donde se dio intervención al Juzgado Federal N° 11, que dispuso de forma urgente la presencia policial en el establecimiento en forma preventiva".

Una de las primeras medidas que tomó el ECEA fue apartar a tres alumnos y la institución lo afirma en un comunicado que envió hoy a los padres que integran esa comunidad escolar: " Se ha tomado una medida de exclusión de la presencialidad hacia tres alumnos, ya que a través de una red social estuvieron compartiendo expresiones desafortunadas e inapropiadas, que revisten gravedad ante la situación que está abordando la escuela. Esto también se ha elevado a las autoridades correspondientes conforme al marco de acción".

El texto que se envió desde la dirección de ECEA, explica lo acontecido el día miércoles y les hace saber a las familias los pasos a seguir. "Atendemos preocupaciones y sugerencias, y nos encontramos trabajando con los recursos disponibles, teniendo las debidas consideraciones y pensando en el bienestar de toda la comunidad educativa", comienza el mensaje.

"Es de público conocimiento que lo sucedido deriva de un reto viral y que ha impactado en varias escuelas de todo el país. Esto no quita peso a la vivencia particular de nuestra comunidad educativa, sino que demuestra una vez más lo que venimos repitiendo vez tras vez, desde hace años: los niños, preadolescentes y adolescentes, no están preparados para utilizar un celular , como así también para crecer conectado a diversas redes sociales", se lee en otro párrafo.

"También consideramos oportuno que toda la comunidad de padres pueda continuar dialogando del tema con el debido cuidado, ya que lo sucedido nos interpela a que todos tengamos en cuenta acciones concretas actuando con sentido de corresponsabilidad. Entendemos a aquellas familias que han tomado la decisión de que sus hijos se queden en casa por el día de hoy, en virtud de la incertidumbre, los miedos y las preocupaciones que todo esto les genera" .

El desafío que se nos presenta a todos como comunidad educativa es grande, y requiere del esfuerzo pleno de la institución escolar como de cada familia en particular. Por esto mismo, el viernes 17 de abril realizaremos una convocatoria especial de Padres de Rodillas, para orar particularmente por este tema. Quienes puedan participar, los esperamos a las 8.10hs en el hall del templo de la Iglesia Transparente", concluye el comunicado.

Fuente: Clarín