Una ciudad comenzó a instalar portones nocturnos contra la inseguridad: restringirá accesos entre las 22 y las 6

Portones de más de tres metros de altura y cerca de seis metros de ancho comenzaron a ser instalados este jueves en un barrio de la ciudad de Villa Allende, en Córdoba, para combatir la inseguridad. Las obras arrancaron en sectores como Loma Sur y Pan de Azúcar, donde se restringirá la circulación vehicular durante la noche.

Según las autoridades locales, los portones cerrarán totalmente algunas calles, indicadas como las más peligrosas de la ciudad, entre las 22 y las 6. El intendente Pablo Cornet señaló que esta prueba forma parte del Programa Integral de Seguridad Vecinal de la comuna.

De esta manera, Villa Allende será la primera ciudad del país en implementar este método contra la inseguridad. En 2010, en Guaymallén, Mendoza, hubo un intento similar, pero no prosperó.

En algunos barrios como Loma Sur ya comenzaron con las obras de excavación y la colocación de pilotes que sostendrán las estructuras de hierro. Allí, serán cinco los portones que se instalarán para bajar el nivel de inseguridad.

Empezamos a colocar los portones que forman parte del Programa Integral de Seguridad Vecinal en nuestra ciudad. #ciudadsegura #seguridad pic.twitter.com/lOFRhPmUl3

En algunos casos se analiza la incorporación de pasos peatonales con barreras , al estilo de barrio cerrado. La sensación expresada por los vecinos es dispar, ya que hay quienes están de acuerdo y hay otros que insisten con su malestar porque entienden que a los delincuentes no los parará un portón pero que a los ciudadanos les restarán libertad de circulación.

Desde el municipio indicaron que los portones no contarán con apertura individual ni control remoto para vecinos o servicios y que la obra forma parte del "Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad".

Además, este programa incluye la instalación de cámaras en la vía pública y refuerzo de monitoreo y patrullaje, entre otras herramientas de seguridad.

Durante el horario nocturno y hasta las 6, las calles permanecerán bloqueadas y el tránsito deberá canalizarse por los accesos habilitados.

La inversión municipal total para los portones es de 106 millones de pesos para las 13 unidades , y más de 80 millones de pesos para su instalación.

Luego del comienzo de las obras para colocar los portones de seguridad, los vecinos de Villa Allende comenzaron a manifestarse, a favor y en contra. Los que no están de acuerdo llevaron esta decisión municipal a la Justicia y realizaron una protesta frente a Tribunales.

"La Cámara ignoró nuestras pruebas y no estableció medidas. Seguimos recolectando firmas y estamos confiados en que el Tribunal Superior tomará una decisión justa", expresó Pedro Yagüe, representante de los amparistas.

Por el contrario, el secretario de Gobierno municipal, Felipe Crespo, sostuvo que fueron los vecinos quienes avalaron el proyecto de los portones contra la inseguridad.

"Los vecinos de Villa Allende, de Lomas Sur y Pan de Azúcar, son unos privilegiados respecto de otros vecinos actualmente, porque con los recursos del municipio se financia un sistema para mejorarles la inseguridad primero a ellos", indicó.

Fuente: Clarín