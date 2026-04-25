Alerta por un ciclón extratropical en el AMBA: a qué hora llega y qué se espera para este domingo

Un ciclón extratropical llegará este domingo a gran parte de la provincia de Buenos Aires y todo su área metropolitana ( AMBA ), lo que ocasionará vientos intensos y lluvias aisladas . El fenómeno climático llega desde la Patagonia, arrastrando una masa de aire frío de origen polar, por lo que se espera un marcado descenso en las temperaturas para las próximas horas .

El ingreso de este fenómeno a las costas del mar argentino generará condiciones inestables en la región central del país, ya que la combinación de baja presión y aire frío de origen polar favorece la formación de vientos persistentes, de acuerdo con lo informado por el sitio especializado Meteored .

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta de nivel amarillo que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia. Esta advertencia implica la “posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y riesgos de interrupción momentánea de actividades”.

El comunicado anticipa ráfagas que alcanzarán los 100 kilómetros por hora en la zona costera y valores cercanos a los 70 kilómetros por hora en el conurbano bonaerense.

Las zonas más expuestas, bajo alerta naranja, se ubican sobre la línea costera, particularmente entre Bahía Blanca y el Partido de la Costa. Allí se espera el núcleo más intenso del temporal y ciudades como Mar del Plata aparecen entre las más comprometidas.

El organismo oficial recomendó a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , como macetas, sillas o toldos. También pidió evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Respecto a las precipitaciones, se registrarán lluvias y chaparrones aislados durante el domingo 26 de abril . El sector más comprometido será el centro-sudeste de la provincia, donde se prevén acumulados de entre 15 y 30 milímetros. Estos valores no representan un riesgo significativo por sí mismos, pero se suman al contexto dominado por el viento fuerte.

El cambio de temperatura , consecuencia del fenómeno, se percibirá con fuerza en el inicio de la semana próxima . Las marcas térmicas descenderán de manera marcada tras el paso del frente frío e incluso se podría dar lugar a las primeras heladas del año en distintos puntos.

En la ciudad de Buenos Aires , el sábado 25 registrará una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C . El domingo 26 presentará una máxima de 17°C y una mínima de 14°C . Durante la mañana se esperan lluvias y chaparrones aislados con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento.

En el conurbano bonaerense , el sábado 25 tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 12°C . El domingo 26 presentará una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 12°C .

Fuente: La Nación