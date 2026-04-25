Derrumbe en una excavación de Núñez: tres heridos

Tres obreros resultaron heridos este sábado después de un derrumbe en el barrio porteño de Nuñez, cerca del estadio de River Plate. Uno de ellos logró salir por sus propios medios pero los otros dos permencían atrapados. El SAME trabajaba en el lugar.

Los operarios atrapados, que estaban conscientes, permanecían atrapados entre los escombros desde los hombros hacia abajo, indicaron fuentes del operativo.

El hecho ocurrió cuando se desmoronó uno de los laterales de la excavación del puente, que se encuentra en obra, en la avenida Leopoldo Lugones a la altura del puente Labruna.

Fuente: La Nación