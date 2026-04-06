Agostina Páez habló sobre los gestos racistas que hizo su padre: “Siento que soy su mamá”

Agostina Páez , la abogada santiagueña que regresó a la Argentina el jueves pasado tras permanecer retenida casi tres meses en Brasil por injuria racial , habló sobre la viralización del video que muestra a Mariano , su padre, mientras realizaba llos mismos gestos por los que ella fue acusada.

“ Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá ”, reconoció durante una entrevista con el canal de streaming OLGA. “En ese momento, (cuando vio las imágenes) no sabía qué hacer. No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo dificil que fue esto para mi. No sé por qué lo habrá hecho. Me he enojado mucho y me dio mucha vergüenza ”, aseguró la letrada de 29 años.

Si bien valoró el acompañamiento de su padre durante su detención en el país vecino, Agostina reconoció que su progenitor suele tener reacciones y actitudes que ella no comparte “para nada”.

“No creo que mi papá lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo. Ayer (por el domingo) me mandó mensajes por Pascuas pidiéndome perdón, porque yo no quería hablar “, contó.

Al recibir la notificación de la denuncia por WhatsApp sobre los hechos en los que había estado involucrada junto a dos amigas a la salida de un bar en Ipanema, Río de Janeiro, Agostina contó que, al principio, tanto ella como sus compañeras de viaje pensaron que se trataba de un engaño .

“Nos pedían información personal. Después nos llegó otra notificación y ahí sí decía por injuria racial y que nos teníamos que presentar en la comisaría de Rocinha”, explicó.

Relató que, al presentarse ante las autoridades, le informaron que no podía salir del país y que debía usar una tobillera electrónica . “Ahí me mostraron el video. Mi amiga y yo estábamos temblando ”, contó. La situación, según su relato, la desbordó emocionalmente: “En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y tuve una crisis , no lo podía creer”.

En cuanto a la estrategia legal, Páez detalló que inicialmente no pidió disculpas porque su primer abogado le aconsejó evitarlo . Tras cambiar de representación y con la abogada Carla Junqueira , optó por pedir disculpas de manera inmediata.

La gravedad del proceso la impactó de lleno cuando tomó conciencia de las imputaciones. “Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años… Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También en ese momento se libera una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Se me helaba la sangre, porque todos me decian que la carcel de ahi es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, aseguró.

Durante otro tramo de la entrevista, Páez confirmó el encuentro que tuvo en un bar de la ciudad carioca con la esposa de Juan Darthés . Contó que la mujer le transmitió tranquilidad y le ofreció su apoyo en pleno proceso judicial: “Me dijo que estaban orando por mí y me dio fuerzas ”.

También relató el contacto con Patricia Bullrich , a quien agradeció por haberse preocupado y contactado durante el proceso. En cambio, aseguró desconocer si hubo gestiones diplomáticas por parte del expresidente Alberto Fernández para su liberación.

Durante el juicio en Brasil, Páez se encontró con las víctimas del episodio en el bar. “En el juicio, ellos tenían que contar todo, dar su versión de los hechos, y al final de cada declaración yo les pedía disculpas. Les decía que había actuado mal, y algunos aceptaban las disculpas y otros directamente se iban ”, relató. Subrayó que pidió disculpas uno por uno.

Desde su regreso, la abogada denunció haber recibido a menazas de muerte y mensajes intimidatorios, tanto para ella como para su hermana. “Eso me golpea mucho”, confesó.

En el tramo final de la entrevista, Páez reflexionó sobre la dimensión social de lo ocurrido. “Acá hay una invisibilidad de lo que es el racismo. Pero con esto se habla mucho más de esto. A pesar de lo que me ha pasado, está bueno que se repudie y que sea un tema para hablarlo”, sostuvo.

Por último, Agostina reconoció la dureza del proceso, pero, al mismo tiempo, consideró que no fue injusta su detención. “ Es una ley que hay que cumplir. He actuado mal, he pedido perdón y voy a pedirlo mil veces más ”, concluyó.

Fuente: Infobae