Las amenazas virales de tiroteos a escuelas que hizo un adolescente en Santa Fe: “Vamos a matar a todos”

A una semana del tiroteo en la escuela de San Cristóbal en el que fue asesinado Ian Cabrera de 13 años, se conoce el caso de S.L.M.B, un adolescente de 16 años que fue detenido tras la viralización de posteos que se le adjudican con graves amenazas a establecimientos educativos de Sunchales y Rafaela, también en Santa Fe .

En las publicaciones adjudicadas al menor, a las que tuvo acceso Infobae , se pueden leer distintos mensajes intimidatarios que hacen alusión al hecho llevado adelante por G.C, de 15 años el lunes pasado. En ocasiones, las nuevas amenazas son acompañadas por fotos de armas de fabricación casera.

“ Vamos a matar a todos porque no pude matar a nadie . La otra escuela de San Cristóbal”; “los profesors que se cuiden porque con nosotros no. Y no es joda , esperen a la semana que viene”; “agradezcan que avisamos, giles” , son algunas de las publicaciones que se viralizaron.

Y siguieron: “Vamos a ir con todo, a puro tiro”; “ la semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y brotécnicas, así que preparense”; “Digan lo que digan, joda no es. Esperen el día y la sorpresa que le tenemos”, los posteos, realizados dsede una cuenta de Instagra, circularon en redes y grupos de WhatsApp y alertaron a padres y autoridades.

La primera denuncia se realizó el 3 de abril, por parte de un directivo de la Escuela Técnica de Sunchales quien dio cuenta de las capturas de pantalla. Al día siguiente, se presentó en una comisaría la directora de la Escuela Malvinas Argentinas Nº495 de Rafaela y aportó imágenes de armas de fabricación caseras junto a las amenazas y en la que se hace menció a dicha institución.

Casi de forma simultánea, recepcionaron dos denuncias presentadas de manera on line con características similares por la madre de un alumno de un colegio de Rafaela y de Emanuel Torres, Director del Observatorio de Seguridad y Análisis Criminal dentro de la secretaria de seguridad de la municipalidad de esa ciudad.

Luego, se recibieron denuncias del Representante Legal del Colegio San José Obispado y del Director de la Escuela Nº3128 25 de Mayo, también de Rafaela.

La Policía de Santa Fe estableció la edentidad del menor el 4 de abril. Al día siguiente fue allanado. Los agentes secuestraron dos celulares, una notebook, y un revólver Brenta calibre 22, con siete cartuchos intactos.

El adolescente fue detenido y su madre, identificada como B.S.M. fue notificada por el arma. El hallazgo que motivó la apertura de otro expediente contra la mujer, de 44 años y empleada doméstica, por tenencia de arma .

De acuerdo a la información, los efectivos de la Policia de Investigaciones realizaron un buceo cibernético para llegar a la identidad detrás de las amenazas. Al mismo tiempo, preservaron perfiles de redes sociales desde los cuales lanzaron los mensajes.

En tanto, S.L.M.B. fue trasladado a una alcaldía, a espera de que se defina su situación procesal. En el caso interviene la Direccion de la Fiscalia Regional 5 a cargo de Carlos M. Vottero y la fiscal Carina Gerbaldo , la misma que investiga el caso de San Cristóbal.

Fuente: Infobae