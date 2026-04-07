“Afectará toda la operación”. Tras el anuncio del recorte de 240 empleados en el SMN, ATE inició un “paro total”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) inició un “paro total” en rechazo a un plan de despidos. Delegados de ATE-SMN aseguraron que el director del organismo, Antonio José Mauad, les confirmó que 240 empleados serán desvinculados antes del viernes 10 de abril de 2026 , sumando así un nuevo recorte dentro de un organismo que ya cuenta con un total de empleados menor a la cantidad considerada óptima por la última auditoría, realizada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Como había anticipado LA NACION, los despedidos forman parte de un “plan de modernización” exigido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ahora, Mauad —recientemente reincorporado después de haber renunciado en octubre pasado —, le confirmó a los delegados sindicales que entregará, a pedido de la cartera que dirige Federico Sturzenegger, la lista de empleados civiles que serán despedidos esta semana: serán 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central , ubicada en Dorrego al 4019.

“ Nos dijeron que van a hacer todo para minimizar el impacto, pero que el número no va a bajar de 240 ”, dijo hoy a LA NACION Silvina Romano, una de las delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el SMN, quien hoy se reunió con Mauad.

Se trata de una reducción del 30% del personal civil del organismo . Actualmente, el SMN cuenta con 980 empleados, de los cuales 780 son civiles. Luego de este recorte, quedarían un total de 540 empleados civiles.

Según pudo saber este diario, los despidos no afectarían la planta permanente del organismo. Se trata de personas que estaban bajo la modalidad de contratos temporarios alcanzados por el artículo 9, una práctica que se extiende en todo el Estado, y que en este caso alcanzaba a más de la mitad de la planta. Sus contratos finalizaban en diciembre.

Este no es el primer recorte dentro del organismo. Desde la llegada de la administración libertaria, el MSN tiene más de 200 empleados menos. Luego de la primera ola de despedidos estatales, según cifras oficiales, el total de trabajadores ya era menor a la cantidad considerada óptima. La dotación óptima , según afirmaron desde la cartera a cargo de Luis Petri citando a una auditoría realizada por el expresidente Mauricio Macri, es 1156.

El organismo, fundado por Domingo Faustino Sarmiento en 1872 , no solo brinda información sobre el clima, sino que es el encargado de alimentar con datos críticos a todo el ecosistema de seguridad nacional , desde la aeronaútica hasta los bomberos. Sus datos son utilizados por diversas instituciones que toman decisiones ante eventos de alto impacto, como Defensas Civiles Nacionales, Provinciales y Municipales. También provee la información necesaria para los pronósticos aeronáuticos que habilitan el vuelo de los aviones.

Los empleados e investigadores consultados detallaron que, en caso de que se lleve adelante el recorte anunciado, se afectarían los datos de vientos y sequedad que utilizan los bomberos a la hora de analizar el avance del fuego y también las alertas hidrometeorológicas que anticipan inundaciones.

“Todo se vería reducido. Algunas estaciones cerrarán y otras medirán menos. Ya sea por puntos de observación o por frecuencia, va a haber menos datos. Es una relación directa en el debilitamiento de todos los productos asociados a esos datos, ya sean de pronósticos o alertas”, explicó un meteorólogo del SMN que prefirió resguardar su nombre.

Si bien en otras partes del mundo este proceso está en gran medida automatizado , en la Argentina sigue siendo análogo y requiere que un observador meteorológico mire una vez por hora, todo el año, sea cual sea el estado del tiempo, el dato real de las diferentes variables atmosféricas que enviarán a la central.

“Son áreas que sin datos y sin gente que pueda analizarlos, no funcionan. Con este número de despedidos se cerrarían estaciones y se perdían series históricas de datos de más de 100 años. Tampoco hay un plan, que podría ser, por ejemplo, reemplazar personal por estaciones automáticas. Eso se tiene que hacer con tiempo. Acá es cerrar, y después vemos, ese es el mensaje básicamente ”, agregó.

“ Se ve afectada la toma de datos . Todo va a estar afectado porque no va a estar el insumo principal, que es el dato . Están afectando toda el área operativa”, describió Romano.

Personal del organismo explicó a LA NACION que este recorte implicaría apagar “ uno de cada cuatro sensores". En meteorología, perder personal operativo significa perder “resolución para ver el clima futuro”, afirmaron.

El dato es el primer eslabón para cualquier producto meteorológico. Dentro de esta categoría están no solo los pronósticos, sino también la información meteorológica utilizada para la pesca y la agricultura. Esos valores, luego de ser procesados, son utilizados por los pronosticadores. Se almacenan, además, en bases de datos que aprueban diferentes controles de calidad.

Los datos elaborados por el SMN también son utilizados para la elaboración del Sistema de Alerta Temprana y el de Avisos a Corto Plazo . También son los que utilizan, por ejemplo, los seguros de automóviles para confirmar siniestros por eventos climáticos como el granizo, y los que se emplean para declarar una emergencia por sequía.

“Se va a reducir el plan de labor: la cobertura tanto espacial como temporal. Las estaciones meteorológicas van a terminar cerrando o acotando los horarios en los que haya datos. Y esto es súper importante para mantener los registros históricos. Por ejemplo, para una evaluación de cambio climático es necesario evaluar series. O si se estudian fenómenos. Si cierran la estación de noche por falta de personal y hay una tormenta a la noche, no se registra, por lo que no se va a poder emitir una alerta. Las alertas son las herramientas que tenemos hoy para que la población se pueda proteger ”, explicó una investigadora que prefirió no dar su nombre.

Consultados hace dos semanas ante el rumor de recortes , voceros del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, plantearon que la “modernización” consistiría en procesos de “digitalización y uso de tecnologías para tener un servicio de punta” , y añadieron: “Si bien puede haber bajas en la planta, no es el objetivo correr gente ”.

Destacaron, a su vez, estar a la espera de un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que brindaría un diagnóstico sobre el funcionamiento de la institución meteorológica, iniciado hace menos de un mes.

Hoy, ante el anuncio del nuevo recorte de personal, este diario volvió a consultar a ambos ministerios, pero no obtuvo respuestas.

El temor a la amenaza de recortes comenzó a finales de febrero con las reiteradas visitas al SMN de Alejandro Tamer, uno de los fundadores de Despegar, exdirigente de San Lorenzo y hoy subsecretario de Reforma Estatal , quien es, además, uno de los alfiles de Federico Sturzenegger en su cruzada contra la “ineficiencia” y el gasto público.

La sede central hoy entró en cese de actividades. Los trabajadores se declararon en “estado de alerta y movilización” y esperan luego sumar otros puntos en el país. “Somos cuidadosos. Sabemos que nuestro objetivo es proteger a la población para no desprotegerla”, dijo Romano.

Con la colaboración de Matías Avramow

Fuente: La Nación