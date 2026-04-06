Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares .

El crédito se lo otorgaron dos mujeres, Como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti . El crédito se instrumentó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua , en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

LA NACION accedió a esta información de fuentes oficiales. Sobre ese departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas, según precisan las fuentes. Una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble (como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria). Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.

La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio , quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Fue hasta diciembre de 2021 jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.

En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares .

El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko , la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.

El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita , citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.

La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. Eso permitirá conocer, por ejemplo, los pagos a los que se obligó Adorni para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.

LA NACION reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.

Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.

Fuente: La Nación