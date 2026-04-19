Adiós a la bolsa llena de bolsas: el truco viral para organizarlas rápido

En muchas casas hay una escena que se repite: una bolsa dentro de otra bolsa, llena de más bolsas , ocupando espacio y generando desorden. Aunque parecen útiles “por si acaso”, lo cierto es que terminan acumulándose sin control y nunca hay un buen lugar para guardarlas de forma apropiada.

En redes sociales, sin embargo, empezó a viralizarse una solución simple que promete cambiar esa lógica. Se trata de un método práctico para ordenarlas en pocos segundos y sin ocupar de más.

La técnica compartida por la usuaria @marts.tips , consiste en doblar cada bolsa hasta convertirla en una tira larga y luego plegarla en forma de triángulos , similar a cómo se guardan algunas banderas o pañuelos.

El resultado es compacto y prolijo: cada bolsa queda reducida a un pequeño paquete que no se desarma y que se puede apilar fácilmente en un cajón, caja o recipiente.

Primero, se estira bien la bolsa y se doblan los laterales hacia adentro hasta formar una tira alargada . Luego, desde uno de los extremos, se comienza a plegar en forma de triángulo , repitiendo el movimiento hasta llegar al final.

En pocos segundos, la bolsa queda lista para guardarse sin ocupar casi lugar. Un gesto simple que convierte el caos cotidiano en orden.

A diferencia de guardarlas sueltas o hechas un bollo, este método permite ver cuántas hay y acceder a ellas sin que todo se desordene . Además, optimiza el espacio y evita la acumulación innecesaria.

También tiene un efecto práctico: al tenerlas organizadas, es más fácil reutilizarlas y reducir el consumo de nuevas bolsas.

Fuente: TN