Adiós al beige: el color tendencia para la ropa este otoño 2026

Durante muchos años, el beige fue un color indiscutido en el placard por su fácil combinación y versatilidad. Sin embargo, este otoño 2026 , un nuevo tono está ganando terreno en el mundo de la moda y es el nuevo favorito.

Se trata del terracota , ese tono entre naranja quemado y marrón. Es igual de combinable como el beige, pero con más personalidad. Además, aporta calidez, estilo y un aire elegante que mejora cualquier outfit sin esfuerzo.

La moda busca más calidez visual, inspiración natural y una elegancia relajada. Este color remite a la tierra, a lo orgánico, y transmite esa vibra de bienestar que hoy es tendencia.

Además, favorece a casi todos los tonos de piel , lo que lo vuelve aún más elegido por quienes quieren verse bien sin complicarse.

Si querés sumarte a la movida terracota, estas son las piezas que más vas a ver en la calle:

A diferencia del beige, que muchas veces puede resultar plano, el terracota le da vida al look sin perder elegancia . Es ese punto medio ideal entre lo clásico y lo moderno, y por eso se ganó el corazón de la moda este otoño.

Fuente: TN