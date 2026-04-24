A una semana del decreto de Milei, una provincia denuncia falta de avances y reclama el traspaso de las rutas nacionales prometidas

"Las rutas nacionales ya no tienen pozos, tienen cráteres en la provincia de Santa Fe". Con esa contundente queja el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, expresó este viernes su molestia por la falta de celeridad de la Casa Rosada en transferirle a su administración el control de la ruta nacional A012 prometida por un decreto de Javier Milei hace exactamente una semana.

Santa Fe fue una de las nueve provincias beneficiadas por la habilitación del Gobierno de Milei a cobrar peajes en algunas rutas nacionales que cruzan esos distritos, en un acuerdo coordinado entre los dos estados.

Este viernes al cumplir con la tradición de presentar el primer remate de soja del año en la Bolsa de Comercio de Rosario, el gobernador santafesino destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, aspectos que “definen la identidad productiva de la provincia”.

En ese marco, Pullaro indicó que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y en ese instante advirtió sobre las complicaciones generadas por el estado de las rutas al advertir que “nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

El mandatario reiteró su decisión de seguir invirtiendo en obras "con el convencimiento de que no le corresponde al Gobierno de la provincia esa inversión, sino al Gobierno Nacional que es quien, en definitiva, se queda con las retenciones agropecuarias que una vez más pedimos que se termine en la República Argentina para poder invertir cada peso que ponen nuestros productores".

Desde Santa Fe "no vamos a dejar de reclamar y de pedirle al Estado Nacional que se haga cargo , que se haga cargo de reparar las rutas nacionales que ya no tienen pozos, que tienen cráteres en la provincia", alertó el dirigente radical de Unidos para Cambiar.

"Y no es verdad que transfieren las rutas porque aquí tenemos recursos, no es verdad eso", aclaró el mandatario que también soltó algunas críticas contra el Gobierno Nacional al sostener que "no alcanza con recortar, no alcanza con pensar solo en la timba financiera, hay que pensar en fortalecer al sistema productivo".

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, criticó la decisión de las autoridades nacionales de suspender los contratos de reparación de rutas y la falta de autorización concreta para poder comenzar a cobrar los peajes sobre la autopista A012.

En diálogo con radio Dos, el ministro apuntó a que el acuerdo por esa autovía implica diversos pasos formales ante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Vialidad.

Y, ante ello, señaló que desde la provincia " estamos tratando de mover la burocracia enorme que tiene la Nación para habilitarnos a trabajar en algo que no da para más".

Fuente: Clarín