A 111 años del genocidio armenio, alertan por el avance del negacionismo y convocan a una marcha en Buenos Aires

En el marco de un nuevo aniversario del Genocidio Armenio, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica (CNA) lanzó una advertencia sobre el crecimiento del negacionismo y sus riesgos para la convivencia democrática.

La conmemoración del 24 de abril, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, marcará este año el 111° aniversario de las masacres perpetradas contra el pueblo armenio.

“Un genocidio que se niega es un genocidio que se repite. El negacionismo no es un fenómeno del pasado”, sostuvo Aram Mouratian, director ejecutivo del CNA. En esa línea, remarcó que la negación de los crímenes cometidos entre 1915 y 1923 constituyó “uno de los primeros ensayos modernos de impunidad internacional”.

Desde la organización también señalaron que estas dinámicas no quedaron atrás en el tiempo. Según denunciaron, las políticas de negación impulsadas por Turquía y Azerbaiyán continúan “distorsionando el pasado y generando condiciones para la repetición de actos de genocidio y limpieza étnica”, en referencia a los episodios ocurridos entre 2020 y 2023 en la región de Artsaj.

El CNA advirtió además que el fenómeno del negacionismo no es ajeno a la Argentina. “Ninguna sociedad está inmunizada. Cuando se discute la existencia de un crimen, se afectan los consensos básicos que sostienen el Estado de derecho”, afirmó Mouratian.

En ese contexto, la comunidad armenia llevará adelante una serie de actividades conmemorativas. Entre ellas se destaca una marcha prevista para el viernes 24 de abril a las 19, que partirá desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad. La movilización es organizada por agrupaciones juveniles de la colectividad.

Además, la Unión Juventud Armenia impulsa una campaña sudamericana bajo el lema “Un nombre, una historia, una lucha”, con el objetivo de visibilizar la vigencia del genocidio a través de su negación y denunciar los hechos recientes en Artsaj.

En tanto, en Armenia, las conmemoraciones tendrán como eje central la tradicional peregrinación al Memorial de Tsitsernakaberd, en Ereván. Como cada 24 de abril, cientos de miles de personas, entre autoridades, sobrevivientes y ciudadanos, marcharán hasta el monumento para rendir homenaje a las víctimas, depositando flores alrededor de la llama eterna.

La jornada, declarada feriado nacional, incluirá además actos oficiales encabezados por el gobierno armenio y la participación de delegaciones internacionales.

En paralelo, la Iglesia Apostólica Armenia realizará ceremonias religiosas en memoria de los “Santos Mártires”, mientras que el Museo-Instituto del Genocidio Armenio será sede de exposiciones, conferencias y actividades educativas sobre memoria, derechos humanos y negacionismo.

Fuente: Clarín