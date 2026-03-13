Wilde: una frenética persecución policial terminó con tres autos destruidos y uno de ellos adentro de una casa

Un choque múltiple alteró la madrugada de un tranquilo barrio de Wilde, cuando un conductor que había escapado varios kilómetros de la Policía fue interceptado por un patrullero para que se detenga , pero en lugar de aminorar la marcha terminó impactándolo de frente y metiéndose adentro de una casa.

El choque, que los vecinos describieron como "una explosión", ocurrió en la esquina de Lynch y Raposo. Un Fiat Cronos negro venía siendo perseguido por tres patrulleros de la Policía Bonaerense, tras haberse negado a realizar un control de rutina en Quilmes

En el coche fugitivo viajaba una pareja. El conductor había realizado algunas maniobras erráticas, lo que hizo que la policia intente detenerlo para realizar un test de alcoholemia. El hombre escapó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el auto se fugó a gran velocidad, perseguido por los móviles por varios kilómetros. Uno de ellos intentó cerrarle el paso en la esquina del choque, pero el conductor en lugar de detenerse se lo llevó puesto de frente , desatando una carambola de coches.

Y es que el Fiat Cronos terminó frenado contra la vereda, pero el impacto tumbó al patrullero y una camioneta policial cuyos dos oficiales terminaron con heridas leves y politraumatismos.

El que llevó la peor parte fue una camioneta Renault Segway que se encontraba estacionada arriba de la vereda, y que sufrió destrucción total. Era propiedad de la familia dueña de la casa de la esquina.

El Renault salió disparado y se metió en la casa, tumbando una pared y generando daños también a una camioneta que se encontraba dentro del hogar.

Ramón, el hombre dueño de la casa, contó a Telefé Noticias que habían decidido dejar el coche afuera y adentro la camioneta para cuidarla, ya que era propiedad de la empresa donde trabajaba su hijo. A pesar de ello, también terminó dañada.

"Me desperté con el ruido, que fue como una explosión", contó Ramón. Según su testimonio, meses atrás un accidente similar había terminado con la pared de la esquina tumbada por un coque que venía a gran velocidad.

Según informó Telefé, el conductor del vehículo sería un profesor a quien le dio positivo la prueba de narcotest realizada luego del choque.

Por su parte, los dos oficiales que iban a bordo del patrullero fueron trasladados con heridas leves.

Fuente: Clarín