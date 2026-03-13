El Gobierno dio de baja a otras 10 prepagas y ya son 162 las que dejaron de funcionar

Con la publicación de otro edicto en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja a 10 prepagas más . Ya son 46 en lo que va de 2026 y suman 162 desde que el Gobierno decidió depurar el listado de empresas que brindan servicios de medicina privada, hace poco más de un año y medio .

En la práctica, lo que hace la Superintendencia es iniciar un procedimiento para rechazar la inscripción definitiva en el registro de prepagas, al mismo tiempo que da de baja el registro provisorio que tenían esas mismas empresas.

Cuando en agosto de 2024 la Superintendencia dio de baja 60 empresas, un 10% de las que por entonces constaban inscriptas , quien era en ese momento superintendente, Gabriel Oriolo, había anticipado en el congreso de Adecra+Cedim, la cámara que nuclea a unas 400 instituciones de salud, que un tercio de las empresas podrían cerrar. La razón: irregularidades en su inscripción o porque no prestaban efectivamente servicios a los afiliados.

Con ese norte, desde entonces, y a través de diversos edictos como el publicado este viernes, la SSS fue cumpliendo con esa depuración del padrón para asegurar que "refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.

En este nueva disposición, las prepagas que de dieron de baja son Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Fuente: Clarín