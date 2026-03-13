Se viene un fin de semana caluroso en el AMBA: hasta cuánto llegarán las temperaturas según el pronóstico

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán este fin de semana días de tiempo estable , con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, sumado a temperaturas de veranito, ideals como para planes al aire libre según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

De acuerdo con el reporte oficial, el viernes viene con valores que oscilarán entre los 19 y los 27 grados . Los vientos soplarán leves y rotarán del noreste al este, lo que permitirá mantener condiciones templadas durante gran parte del día. Además, la probabilidad de lluvias se mantiene baja, entre 0 y 10%, concentrada principalmente durante las primeras horas.

El fin de semana llegará con un leve ascenso de la temperatura en la Ciudad y sus alrededores. Para el sábado se espera una mínima cercana a los 20 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado y una muy baja probabilidad de precipitaciones que podría concentrarse entre la tarde y la noche.

El domingo, en tanto, se perfila como el día más caluroso del fin de semana. El termómetro podría trepar hasta los 31 o incluso 32 grados, con una mínima cercana a los 21. El cielo se mantendría parcialmente nublado y no se esperan lluvias, ideal para salir a disfrutar los últimos ratitos de este verano que ya se va.

Y es que las condiciones previstas para los próximos días reflejan un clima típico de transición hacia el otoño, con mañanas más frescas, tardes templadas a cálidas y presencia variable de nubes.

El pronóstico extendido indica que el calor continuará en el inicio de la próxima semana . Para el lunes se esperan temperaturas de entre 23 y 32 grados, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El martes podría presentarse algo más inestable: el SMN prevé temperaturas de entre 24 y 28 grados, con cielo mayormente nublado por la mañana y posibilidad de tormentas hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el miércoles se anticipa un descenso térmico, con temperaturas entre 16 y 25 grados y cielo entre nublado y algo nublado. El jueves, en tanto, se espera una jornada parcialmente nublada, con marcas térmicas que oscilarán entre los 15 y 24 grados.

Fuente: Clarín