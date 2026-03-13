PINAMAR: El HCD eliminó la Tasa Vial y desde abril los valores de los combustibles tendrán una baja

ZONALES





Esta mañana hubo unanimidad en el Concejo Deliberante de Pinamar y los 13 concejales aprobaron la quita de la Tasa Municipal que se aplicaba en los surtidores que llevaban al encarecimiento del valor final de los combustibles en esa localidad.





La medida se hará efectiva desde el 1 de abril próximo y la comuna dejará de percibir poco más de 100 millones de pesos de su aplicación que se daba en meses de alta concurrencia durante el verano.





El concejal de La Libertad Avanza Daniel Jouffre fue quien impulsó el cambio luego de reuniones con el intendente Juan Ibarguren y estacioneros locales. Agradeció la comprensión y remarcó que esto va en consonancia con lo marcado desde su partido a nivel provincial para "najar la carga tributaria" a los contribuyentes y poder descomprimir el bolsillo de la ciudadanía ante la crisis.





Por otro lado prometió seguir con el análisis de otras tasas -algunas de ellas con cobranza y no implementación en cuanto a inversión- para modificar el régimen tributario de Pinamar.





En tanto, Gregorio Estanga de Fuerza Patria remarcó que la tasa eliminada era "inconducente y nunca debió existir". Si bien su espíritu era la recaudación para la mejora de la red vial local, Estanga explicó que los nuevos asfaltados debieron hacerse siempre "gracias a la inversión de la provincia de Buenos Aires".



