Wi-Fi: para qué sirve poner papel aluminio detrás del router y por qué lo recomiendan

Es común que algunas veces la señal de Wi-Fi falle en casa o no llegue con la misma intensidad a todos los sectores, por lo que afecta la conexión a internet. Sin embargo, existe un truco fácil que promete solucionar el problema: poner papel aluminio detrás del router .

Este método sirve porque este objeto, al ser un material conductor, puede actuar como un reflector y ayudar a redirigir la señal hacia donde más la necesitás.

Si colocás una lámina de papel aluminio detrás del módem, podés:

Esto es especialmente útil si el router está cerca de una pared o en un extremo de la casa . El aluminio “empuja” la señal hacia el resto del hogar, lo que mejora la cobertura en la dirección deseada.

Este truco puede ser útil si tenés el módem pegado a una pared, si hay ambientes donde la señal llega débil o si querés mejorar la cobertura en una dirección específica. Pero es clave remarcar que no quiere decir que mejorará por completo la señal, sino que solo ayudará un poco.

Fuente: TN