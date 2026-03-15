Vuelve a caer fuerte la coparticipación y las provincias suman complicaciones en el frente fiscal

CÓRDOBA.- El panorama fiscal de las provincias aparece como desafiante para este año y la necesidad de recursos será parte de la agenda de diálogo de los gobernadores con la Casa Rosada. Hasta el momento, la alternativa planteada desde Nación es la autorización para la toma de deuda. Pero la caída de la recaudación nacional en el primer bimestre -bajaron nueve de los diez impuestos- impacta directamente en los giros de coparticipación .

De hecho, de acuerdo a estadísticas oficiales la coparticipación federal de febrero totalizó $5,44 billones, lo que implicó una contracción real interanual de 7,5% en los ingresos de las provincias. En relación con enero, el retroceso fue de 9,5%.

Además, la recuperación heterogénea de la actividad económica también condiciona los ingresos propios de los distritos. Y la composición del gasto provincial está muy focalizado en salarios , con lo que el ajuste pareciera haber encontrado una restricción.

También sufren esta merma en los ingresos los gobernadores de diferentes colores políticos acompañan al Presidente en la Argentina Week en Nueva York con la intención de lograr inversiones e incluso profundizar contactos para financiamiento . Son aliados y opositores moderados al presidente Javier Milei .

El resquebrajamiento fiscal de las provincias coincide con el inicio de la discusión paritaria en varios distritos. Ya hay varios con frente abierto con los docentes , como Entre Ríos, Córdoba, Catamarca y Jujuy.

Desde el Iaraf, Nadin Argañaraz precisa que la en el primer bimestre la recaudación nacional registró una baja real de $3,3 billones en la comparación interanual. El IVA fue el impuesto que más cayó ($1.680.000 millones) seguido por retenciones ($587.000 millones) y aportes y contribuciones ($455.000 millones). Solo mejoró Combustibles, con una suba de con $71.000 millones.

En esa línea, apunta que los ingresos que quedan en manos de la Nación bajaron 9,3% real interanual y, lo que va a provincias, 7,6%. En moneda a febrero pasado, la administración nacional dejó de recibir $2.400.000 millones y las provincias y CABA, $930.000 millones. Argañaraz señala que en la recaudación del IVA incidió, en buena medida, el impacto la restitución de los certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero determinada a partir de marzo del año pasado y el adelantamiento de importaciones registrado en el segundo semestre del 2025. Ambas también golpearon las percepciones de Ganancias.

La estimación de Argañaraz es que el efecto de los certificados ya haya finalizado y que el del adelantamiento de importaciones termine este mes. En un escenario pesimista anual proyecta que las transferencias totales de Nación se reduzcan 2,5% en términos reales y, en uno optimista , que crezcan el mismo porcentaje . La variabilidad está asociada a lo difícil que resulta cuantificar el impacto de los certificados que generaron una recaudación anticipada del IVA del uno por ciento.

Alejandro Pegoraro , director de Politikon Chaco, coincide con ese diagnóstico. Agrega que el retroceso en los ingresos en lo que va del año “ no constituye un hecho aislado , sino que se suma a un desempeño muy flojo en 2025, cuando la recuperación de la actividad económica fue heterogénea y la dinámica recaudatoria no logró recomponer plenamente el poder de compra de los envíos automáticos ”. A eso se le suma que los envíos por fuera de coparticipación también cerraron el primer bimestre a la baja (-45%).

El comportamiento de los ingresos coincide con un deterioro del frente fiscal de las provincias desde mediados del año pasado. Pegoraro detalla que mientras que en el primer semestre, muchas jurisdicciones lograron sostener resultados “ relativamente equilibrados, apoyadas en una política de fuerte contención del gasto” instrumentada tras el ajuste del 2024. Pero la dinámica cambió en el segundo semestre.

Los ingresos comenzaron a mostrar signos de desaceleración en términos reales y el gasto público provincial empezó a acelerar su ritmo de crecimiento : “Este fenómeno se explicó en parte por factores asociados al calendario electoral, que históricamente tienden a impulsar mayores erogaciones, tanto en los corrientes como en algunos componentes de inversión pública”, dice.

En ese contexto, el titular del Ieral de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano , aporta que el modelo nacional apuesta a seguir bajando impuestos -en la reforma laboral ya avanzó con algunos- con lo que “ no está dentro del modelo la idea de mejorar ingresos ”. Bajo esa premisa ratifica que en el 2024 tanto la administración central (26%) como las provincias (22%) redujeron fuerte el gasto, mientras que el año pasado Nación mantuvo estable y los estados subnacionales recuperaron la mitad de la baja.

Sobre qué hay detrás de esa dinámica, Giordano indica que en el 2024 la inflación licuó salarios y jubilaciones, lo que no se repitió el año pasado: “La composición del gasto es muy diferente respecto de Nación, en las provincias la mayor parte va a salario a los que las jubilaciones están atadas . Y los de docentes, seguridad y salud son los principales. El ajuste fiscal requiere otra estrategia, un enfoque distinto de cómo dar mejores servicios sin sumar personal”.

Los datos de la media docena de provincias que ya presentaron sus números del 2025 completo avalan los planteos de los economistas consultados por LA NACION y muestran una reducción en los márgenes de maniobra para el actual ejercicio. Politikon Chaco da cuenta que CABA terminó el año pasado con un resultado primario negativo tanto como porcentaje de los ingresos totales, 1,3%, como financiero, 2% (venía de 5,4% y 4% positivos en 2024); para Catamarca fueron 0,6% y 0,8% negativos respectivamente (mejoró los -2,1%y -2,3% del 2024) y Santa Cruz mostró -12,9% y -11,5% (2,1% y 2% en 20224).

En cambio, Neuquén, San Juan y Tucumán registraron superávit en ambas cuentas, aunque con deterioro en los números (salvo el resultado primario tucumano que tuvo una leve mejora). Frente a este escenario, señala Pegoraro la política fiscal provincial probablemente deba volver a orientarse hacia una estrategia de contención del gasto si quieren preservar los equilibrios fiscales, con lo cual la mayoría “podría verse obligada a llevar nuevamente sus niveles de erogaciones a valores similares (en términos reales) a los del 2024”. Las partidas de capital aparecen como las principales candidatas a absorber buena parte del ajuste ya que tienen más flexibilidad que las corrientes.

Argañaraz completa con que la caída de transferencias del arranque del año requiere una baja proporcional del gasto para mantener los resultados fiscales, sino habrá un “ empeoramiento relativo y lo más probable es que no estén los ahorros necesarios para financiar” . A su entender, es un año en el que estará vigente el “ conflicto de objetivos entre la prudencia fiscal y las demandas de aumentos salariales , entre otras”.

Fuente: La Nación