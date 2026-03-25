“Voy de nuevo y le pego a tus hijos”: los mensajes que anticiparon el ataque a la nena de 11 años en Mendoza

Para la Justicia de Mendoza la principal hipótesis del ataque a tiros que días atrás terminó con una nena de 11 años al borde de la muerte apunta a una feroz guerra narco que se originó dentro de la cárcel de Cacheuta.

De acuerdo con la causa, la balacera fue el desenlace de una serie de amenazas directas que, desde mucho tiempo antes, le empezaron a llegar a la familia de Marcelo Agüero Declaux , alias “Tapón”, un preso del penal de Almafuerte.

Las advertencias, enviadas desde un perfil falso de Facebook a nombre de una mujer, iban dirigidas a la hermana del detenido, Yamila Agüero , quien también está imputada en una causa federal por drogas.

“Voy de nuevo y le pego a tus hijos ”, “El tiempo corre”, “Te di una visita”, “Culpa de tu hermano, el Tapón”, “Acordate de mis palabras, ustedes me tienen que solucionar el inconveniente, si no van a enterrar siempre a alguien ”, fueron algunos de las amenazas. Con el correr del tiempo, cumplieron con sus palabras.

El primer ataque ocurrió el domingo 15 de marzo por la tarde. La casa de Yamila, en la calle Renato Della Santa, fue acribillada a tiros. No hubo heridos en esa oportunidad, pero el mensaje fue claro.

Sin embargo, la violencia no se detuvo ahí. Seis días después, los disparos volvieron , esta vez contra otra vivienda de la familia, en el barrio Los Cerrillos. Allí estaba la hija de Agüero Declaux, y fue donde la amenaza se convirtió en tragedia.

La nena recibió tres impactos de bala y quedó gravemente herida. Desde entonces, pelea por su vida.

Los investigadores creen que los ataques fueron ordenados desde el interior del penal de Almafuerte, donde Agüero Declaux está preso. Al parecer, el interno se habría negado a hacerse cargo de una causa narco , y esa decisión desató la venganza.

En el centro de la investigación quedó Pedro Esteban Morales Anisco, alias “Piter” , referente del módulo 4.1 de Almafuerte.

Es un interno con peso dentro del penal, vinculado a maniobras delictivas y con capacidad de mover los hilos tanto adentro como afuera de la cárcel.

El trasfondo del enfrentamiento está ligado a una causa federal por narcotráfico que destapó una estructura organizada dentro de la cárcel de Cacheuta. En ese expediente, Morales Anisco, Agüero Declaux, Yamila Agüero y otros internos fueron imputados, junto a un penitenciario, Renzo Rojas, acusado de facilitar el ingreso de drogas.

Fuente: TN