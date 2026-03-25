Un jubilado alquiló su casa para que funcionara como prostíbulo: pagará $4 millones para evitar ir a juicio

Un jubilado de casi 70 años logró evitar el juicio oral y una posible condena de prisión tras ser acusado de facilitar la prostitución ajena en su propia casa, en la provincia de Neuquén .

El hombre, que alquiló su vivienda ubicada en la calle Libertad al 900 durante tres años a los administradores de un prostíbulo , fue investigado por la Justicia federal durante más de una década.

La Justicia lo acusó de facilitar la explotación sexual de mujeres y de obtener un beneficio económico de esa actividad, un delito que prevé penas de prisión. Pero el desenlace del caso tomó otro camino.

Con el acompañamiento de organismos de asistencia a víctimas, una de las mujeres explotadas en la casa del jubilado se constituyó como querellante y empujó la causa penal.

Sin embargo, el proceso se extendió durante años y, en los últimos meses, las partes optaron por cerrar el expediente con un acuerdo de reparación integral.

La defensa del acusado ofreció el pago de una suma millonaria, propuesta que fue aceptada por la víctima y avalada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Entre los factores que influyeron en la resolución, el juez tuvo en cuenta el delicado estado de salud del imputado, que padece cáncer y atravesó varias cirugías , lo que hacía inviable la realización de un juicio oral.

El Tribunal Oral Federal (TOF) homologó el acuerdo y detalló sus principales puntos: el jubilado tendrá que pagar $4 millones en una sola cuota a la víctima querellante.

El acuerdo solo alcanza a una de las mujeres, ya que otras dos no pudieron ser localizadas y una cuarta desistió de cualquier reclamo.

Una vez que el acusado cumpla con el pago, quedará sobreseído total y definitivamente en la causa. Además, el juez ordenó levantar todas las medidas cautelares que pesaban sobre él.

La investigación reveló que el hombre alquiló su propiedad a los administradores del prostíbulo, donde se cometieron reiteradas acciones delictivas vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales realizaron varios procedimientos similares en Neuquén , en el marco de la lucha contra la trata.

Fuente: TN