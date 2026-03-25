Lomas de Zamora: le apuntaron a un hombre para robarle la moto, no pudieron arrancarla y todo quedó grabado

Un terrible robo ocurrió en Lomas de Zamora. Dos delincuentes sorprendieron a un motociclista en medio del tránsito y le apuntaron con un arma en la cabeza para que les entregara el rodado .

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Colombres y Frías, en una zona comercial de la localidad, y quedó registrado en una cámara de seguridad . En las imágenes se observa cómo alrededor pasaban autos y colectivos mientras ocurría el robo .

Todo pasó en hora pico , a pocos metros hay una estación de servicio y locales comerciales que estaban abiertos. Sin embargo, los ladrones actuaron con total impunidad .

Eran dos en una moto. Alcanzaron a la víctima y uno de ellos bajó y le apuntó directamente en la cabeza para que entregara el rodado . El conductor bajó con los brazos en alto y dejó su moto tumbada en el medio de la calle.

El delincuente lo persiguió unos metros para que entregara la llave y el casco . Finalmente, volvió, levantó la moto del suelo y disparó al aire para intimidar a los testigos y que nadie se acercara.

Se tomaron su tiempo para escapar : el ladrón no podía poner la moto en marcha, por lo que la empujó unos metros hasta hacerla arrancar y luego se dieron a la fuga . Hasta el momento, no hay información sobre su posible identificación.

Muy cerca de allí, a unas seis cuadras, en Colombres y Posadas ocurrió un hecho similar hace cinco días en el que estuvo involucrado un delincuente de 13 años que baleó a un motociclista para robarle la moto.

Fuente: TN