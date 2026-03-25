Córdoba: pagaron durante años por un servicio de sepelio y cuando murió su madre la funeraria desapareció

El dolor por la muerte de una madre se transformó en indignación y bronca para una familia de la provincia de Córdoba . Según denunciaron, después de pagar durante años un servicio de sepelio descubrieron que todo era una estafa. La funeraria no existía.

El cruel engaño salió a la luz el pasado 15 de marzo , cuando la mujer murió y su hija, Rosana López , intentó comunicarse por teléfono con la cochería pero nadie la atendió.

Con el paso de las horas, la preocupación dio paso a la desesperación. La empresa no respondía, el 0800 nunca funcionó y la dirección que figuraba en el folleto no correspondía a ninguna funeraria.

En lugar de una oficina, encontraron una ferretería.

En diálogo con El Doce , Rosana, hija de la mujer, relató que durante años pagaron el servicio con débito automático desde la jubilación.

“Fue una estafa , nosotros perdimos a mi mamá y empezamos a llamar porque necesitábamos que se hicieran cargo”, contó, todavía conmocionada.

La familia había firmado papeles y confiado en la persona que les vendió el plan. “Nos hablaba con mucha seguridad y confiamos”, lamentó Rosana.

Ante la falta total de respuestas, la familia tuvo que resolver todo por su cuenta. “ Tuvimos que pedir ayuda a la Municipalidad ”, explicó por su parte la nieta de la mujer.

El número 0800 que promocionaban como disponible las 24 horas nunca atendió. “Siempre nos decían que estaba todo al día y cuando lo necesitamos no apareció nadie ”, agregó.

La joven advirtió que no son los únicos afectados. Según contó, muchas personas estafadas comenzaron a contactarse con ellos a través de las redes sociales, contando historias similares.

Mientras buscan la manera de recuperar el dinero perdido, la familia decidió hacer público su caso para advertir a sus vecinos. “Queremos que no le pase a otros”, concluyeron.

Fuente: TN