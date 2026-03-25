Encontraron a la joven que había desaparecido en Córdoba junto a su hijo de un año

Encontraron en Buenos Aires a la adolescente que había desaparecido en Córdoba junto a su bebé de un año . La chica estaba junto a un hombre mayor de edad con el que se había contactado previamente.

J.M.B. y T.I. habían sido vistos por última vez este lunes a la noche en la localidad cordobesa de Ballesteros. La investigación se inició tras la denuncia por averiguación de paradero, con intervención de la Comisaría de Distrito Ballesteros, a cargo de la subcomisaria Iohanna Villarroel, que desplegó distintas tareas para dar con los menores.

Gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad de Villa María, pudieron determinar que la chica había salido de su casa y había abordado un micro de larga distancia con destino a Buenos Aires.

En ese marco, con la colaboración de la Dirección General de Investigaciones Criminales y el análisis de comunicaciones, se determinó que la joven había mantenido contacto previo con un hombre mayor de edad que vive en la localidad bonaerense de Castelli.

Con esta información, se llevó adelante un operativo en conjunto con la Policía bonaerense, que logró verificar, mediante cámaras de la terminal de ómnibus, que la joven y el nene arribaron a Castelli y, junto al hombre identificado, abordaron un auto de alquiler.

A partir del seguimiento, los efectivos lograron llegar hasta el domicilio del involucrado y constataron que ambos se encontraban en el lugar. Poco después fueron trasladados a una dependencia policial, donde un médico certificó que la mamá y el bebé estaban en buen estado de salud.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, encabezada por el fiscal Nicolás Gambini, con la secretaria Fabiana Cavaglia, quienes ordenaron que una comisión policial de Ballesteros viaje hacia Castelli para concretar el traslado de la adolescente y el nene a su casa.

Fuente: TN