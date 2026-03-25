Vivió encerrada y bajo control hasta los 38 años: una carta de amor cambió su destino

“¿Cómo te amo? Déjame contar las formas.”

— Elizabeth Barrett, Sonnets from the Portuguese (para Robert Browning)

A mediados del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, una mujer respetable no debía hacer demasiadas cosas: no debía opinar en público, no debía publicar textos audaces y, sobre todo, no debía enamorarse sin la aprobación de su familia . Pero Elizabeth Barrett ya había empezado a romper varias de esas reglas.

Había nacido en 1806 en una familia acomodada y desde muy chica mostró un talento extraordinario para la escritura. A los 12 años ya había escrito un poema épico de más de mil versos y, con el tiempo, se convirtió en una de las voces literarias más respetadas de Inglaterra.

Su libro Poems , publicado en 1844, la transformó en una celebridad literaria . Sus poemas se leían en toda Europa y en Estados Unidos. Pero mientras su prestigio crecía, su vida personal era cada vez más limitada.

Elizabeth vivía en Londres, en la casa familiar de Wimpole Street, prácticamente recluida. Su salud era frágil —desde adolescente sufría problemas pulmonares y dolores crónicos — y pasaba gran parte del tiempo en su habitación.

Además, su padre, Edward Barrett Moulton-Barrett, ejercía un control absoluto sobre sus hijos. Era un hombre autoritario con una regla tajante: ninguno de sus 11 hijos debía casarse jamás . Nadie sabía exactamente por qué. Pero la prohibición era real y se cumplía con miedo.

Elizabeth, que ya tenía casi 40 años, parecía destinada a pasar la vida escribiendo poemas desde su habitación, acompañada solo por sus libros y por su perro , Flush: un cocker spaniel inglés que le había regalado la escritora Mary Russell Mitford y que se había convertido en su compañía más constante durante los años de encierro en Wimpole Street. Flush no era solo una mascota: era testigo silencioso de su vida recluida, de sus enfermedades y, más tarde, de su historia de amor . Tanto que, décadas después, la propia Virginia Woolf le dedicaría una biografía singular, Flush: A Biography , narrada desde la perspectiva del perro.

Hasta que un día recibió una carta inesperada. La carta era de Robert Browning.

Browning tenía 32 años, era poeta y pertenecía a una generación literaria más joven . Admiraba profundamente la obra de Elizabeth y había quedado impactado al leer su libro. Decidió escribirle.

La primera carta empezaba con una frase que hoy es famosa en la historia de la literatura: “ Amo sus versos con todo mi corazón ”.

En ese momento, la escena tenía algo casi desigual. Elizabeth no solo era mayor que Robert: también era infinitamente más famosa. Mientras ella ya era una figura consagrada de la poesía inglesa, admirada en toda Europa, él todavía buscaba su lugar en el mundo literario .

Browning no le escribía a una desconocida. Le escribía a una especie de mito. Y, sin embargo, fue justamente desde ese lugar —el del admirador— que logró algo que nadie más había conseguido: acercarse a ella sin imponerse, sin intimidarla, tratándola como una igual .

Con los años, esa diferencia inicial se iría invirtiendo. Robert terminaría convirtiéndose en una figura central de la poesía victoriana, incluso más influyente que Elizabeth en la posteridad . Pero en ese primer momento, en ese primer gesto, la historia era otra: era él quien daba el primer paso hacia alguien que parecía inalcanzable.

Elizabeth no estaba acostumbrada a recibir cartas así. Mucho menos de otro poeta. Le contestó. Y así comenzó un intercambio epistolar que, con el tiempo, superaría las quinientas cartas .

Al principio hablaban de poesía, de literatura, de la vida intelectual en Inglaterra. Pero lentamente empezó a aparecer algo más. Robert la hacía reír. La estimulaba intelectualmente. La miraba sin distancia. Algo que en su vida cotidiana casi nadie hacía .

En un mundo que la había acostumbrado al encierro y a la obediencia, esas cartas empezaron a convertirse en algo más que un intercambio de ideas. Eran un refugio. Un espacio donde Elizabeth podía ser ella misma sin miedo, sin la exigencia constante de su padre, sin las limitaciones que le imponía su propia vida . Porque antes de ser una fuga, esta historia fue eso: dos personas encontrándose en un rincón donde nadie más podía intervenir.

Después de varios meses de correspondencia, decidieron conocerse en persona. El encuentro ocurrió en 1845, en la casa de Elizabeth, siempre bajo la vigilancia indirecta de su padre. Ella tenía casi 40 años —38— y él apenas 32, una diferencia que, en la Inglaterra victoriana, no pasaba desapercibida .

Robert empezó a visitarla cada vez más seguido. Y cuanto más tiempo pasaban juntos, más evidente se volvía algo que ambos ya sospechaban: se estaban enamorando.

Pero enamorarse, para Elizabeth, no era solo una emoción . Era una decisión peligrosa. Amarlo implicaba desobedecer, romper con todo lo que había definido su vida hasta ese momento. No era solo elegir a un hombre: era optar por una vida completamente distinta . Y, aun así, eligió.

El problema era que el padre de Elizabeth jamás aprobaría la relación. Ni siquiera la idea de que su hija recibiera visitas masculinas le resultaba tolerable. Durante casi un año, la relación se mantuvo en secreto. Hasta que finalmente tomaron una decisión radical .

El 12 de septiembre de 1846, Elizabeth salió de su casa como cualquier otro día, acompañada por su fiel perro Flush. Pero no iba a dar un paseo. Se dirigía a una iglesia para casarse en secreto con Robert Browning .

La boda se celebró en la St Marylebone Parish Church. Solo unas pocas personas sabían lo que estaba pasando . Después de la ceremonia, Elizabeth regresó a su casa y siguió viviendo allí como si nada hubiera ocurrido durante una semana. Hasta que finalmente escapó .

Una noche salió de la casa familiar con una pequeña valija, su perro y su nueva vida por delante. Nunca volvió .

Cuando su padre se enteró del matrimonio, reaccionó con furia . Desheredó a Elizabeth y jamás volvió a hablarle. Ni siquiera abrió las cartas que su hija intentó enviarle durante años. Pero para Elizabeth, la decisión ya estaba tomada.

Ella y Robert se mudaron a Italia, primero a Pisa y luego a Florencia. Allí comenzó una etapa extraordinaria. La casa donde vivieron, conocida como Casa Guidi , se convirtió con el tiempo en un símbolo de ese amor que desafió todas las normas: hoy funciona como un museo dedicado a Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning, y conserva el espacio donde ambos escribieron y construyeron su vida juntos .

Porque lejos de Londres y de las reglas que la habían marcado durante años, Elizabeth no solo cambió de escenario. Cambió de rumbo. Dejó de ser la mujer frágil que escribía desde una habitación cerrada para convertirse en alguien que caminaba , viajaba, escribía y amaba con una libertad que nunca había conocido. Como si el amor no solo la hubiera acompañado, sino también reconstruido. Lejos de enfermarse más —como muchos temían— mejoró su salud, recuperó energía y volvió a escribir con intensidad.

En 1849 nació su único hijo, Robert Wiedeman Barrett Browning. Y durante esos años escribió algunos de los poemas más famosos de su carrera . Entre ellos, la colección Sonnets from the Portuguese, una serie de sonetos inspirados en su historia de amor con Robert.

Uno de ellos incluye uno de los versos más célebres de la poesía inglesa:

“How do I love thee? Let me count the ways.”

—“¿Cómo te amo? Déjame contar las formas”.

Elizabeth murió en 1861, a los 55 años, en Florencia, con Robert a su lado . Él sobrevivió casi tres décadas a Elizabeth. Murió en 1889, a los 77 años, en Venecia, después de haber seguido escribiendo y consolidando su lugar como uno de los grandes poetas de su tiempo. Su hijo, Robert Wiedeman Barrett Browning, creció entre Italia e Inglaterra, se dedicó al arte y a la literatura y, de algún modo, continuó la vida que sus padres habían elegido juntos, aunque sin alcanzar la misma trascendencia.

Hasta el final de su vida, Robert siguió diciendo que el mayor logro de su existencia no había sido su propia obra literaria. Había sido haber conquistado el corazón de Elizabeth Barrett .

Tal vez por eso su historia sigue resonando . Porque no es solo la historia de un amor correspondido, sino la de un amor que se animó a desafiarlo todo: la autoridad, la enfermedad, el miedo y el destino que parecía ya escrito.

Y tal vez por eso, más de un siglo después, su historia sigue siendo recordada como una de las grandes historias de amor de la literatura. Porque empezó con una simple carta. Y terminó cambiando dos vidas para siempre .

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Fuente: TN