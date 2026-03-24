PINAMAR: demoraron a un hombre con una camioneta robada y documentación apócrifa en un operativo en el acceso a la ciudad

ZONALES

Un hombre de 46 años fue aprehendido en un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 393, en jurisdicción de Pinamar, tras detectarse que circulaba con un vehículo con pedido de secuestro activo, numeraciones adulteradas y documentación falsa.





El procedimiento fue ejecutado por personal del Destacamento Vial Pinamar junto a la Sección Motorizada.





Durante la inspección, los efectivos detectaron irregularidades en el rodado, entre ellas la adulteración de los números de chasis y motor, los cuales presentaban signos de haber sido rebajados y regrabados de forma no original de fábrica. Además, los cristales del vehículo tenían grabados no coincidentes y también alterados.





Tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el dominio original del vehículo era distinto al que llevaba colocado, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto automotor agravado, con intervención de la Justicia de San Martín.





Asimismo, se constató que la cédula de identificación del automotor y las chapas patentes colocadas eran apócrifas.





Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del vehículo, quedando ambos a disposición de la Justicia.





La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Dolores y de la Fiscalía Federal, bajo las imputaciones de encubrimiento, falsificación de documentación y hurto automotor agravado.





Desde la fuerza destacaron que, si bien este tipo de procedimientos no son habituales dentro de la especialidad vial, forman parte de un trabajo preventivo con perfil investigativo que permite detectar delitos complejos durante controles de rutina.





El operativo fue llevado adelante por Vial Pinamar, a cargo del subcomisario Joaquín Planells, con la colaboración de su segundo jefe, el subinspector Roberto Flores, y bajo la supervisión del comisario mayor Javier Fiscella, jefe de Zona de Seguridad Vial La Costa.