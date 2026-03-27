Violenta secuencia en Ituzaingó: un ladrón muerto tras un robo, persecución, toma de rehenes y tiroteo

Robo, persecución, toma de rehenes, tiroteo y muerte. Un cantante de trap fue asaltado este viernes en su casa de Ituzaingó por tres delincuentes que al escapar, tomaron de rehén a una mujer y se enfrentaron a tiros con los policías que los persiguieron: uno falleció y los otros dos terminaron detenidos.

Esta violenta secuencia delictiva comenzó al mediodía, cuando tres hombres ingresaron a la casa de Mario Emmanuel De Los Santos, más conocido como “Ponte Perro” , cantante de música urbana con más de 370 mil seguidores en redes sociales.

El joven estaba con su pareja y fueron amenazados y maniatados por los ladrones, que escaparon en un Renault Kardian gris que había sido denunciado como robado en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta situación, policías bonaerenses comenzaron a perseguirlos, hasta que el auto de los delincuentes chocó en el cruce de las calles Alberti y Ecuador, a metros de las vías del tren Sarmiento.

En ese lugar se produjo un tiroteo en el que uno de los sospechosos -que todavía no fue identificado- murió. En su poder tenía una pistola con el “kit RONI”, un accesorio que le da más estabilidad y precisión a las armas semiautomáticas, convirtiéndolas en un subfusil.

A su vez, durante la fuga, otro de los sospechoso, identificado como Roberto Oscar Sánchez (35), tomó de rehén a una mujer en su casa.

Lo sucedido quedó grabado en una cámara de seguridad de la vivienda, donde se vio cuando Sánchez retenía a la víctima como escudo humano, al tiempo que la Policía pedía que la dejara libre.

“Ya está, ya está”, dijo el delincuente mientras caminaba junto a la rehén para entregarse ante el personal del Comando de Patrullas y de la Policía Local. De acuerdo a las imágenes, el ladrón rompió el portón de ingreso debido a que no podía pasar hasta donde estaban los oficiales.

Segundos antes había destrozado dos celulares que tenía en su poder, según quedó registrado en la cámara.

Fuentes policiales indicaron a Clarín que Sánchez tenía un pedido de captura activo por un homicidio agravado a cargo de la Fiscalía N° 1 de General Rodríguez y había estado preso en 2008 por un robo con armas en jurisdicción de San Martín.

En tanto, los policías detuvieron también a Gonzalo Nair Petruccelli (24), quien había salido en libertad en abril del año pasado de la cárcel de Olmos. Tuvo causas por robos con armas y resistencia a la autoridad , ambas en 2020.

Este sospechoso había escapado a la carrera y en la calle por la que lo persiguieron hasta capturarlo se secuestró una pistola y dos cargadores que habían sido descartados.

Fuente: Clarín