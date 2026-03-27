El mensaje de Cristina Kirchner tras el fallo de la Justicia de EE.UU. por YPF

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, decisión que eximirá al país de pagar US$18.000 millones.

Kirchner dijo que gracias a dicha expropiación la Argentina tiene superávit “de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

“Como expresidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino , a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, introdujo Cristina Kirchner en su cuenta de X para destacar el trabajo de la defensa.

Luego continuó: “Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más y nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York. Como…

Como es habitual en sus redes, cerró el mensaje con tres posdatas. “P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos ; tanto en su administración demócrata como republicana. P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, marcó.

Y completó: “P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país ; porque con el desarrollo de Vaca Muerta , a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que la Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética". Así adjudicó a la expropiación de la petrolera el desarrollo energético y el superávit.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF . De esta forma, la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones y está exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La defensa del Estado argentino había planteado en una audiencia judicial el pasado octubre que la ley argentina había sido interpretada erróneamente . Fue ese mismo argumento el que utilizó el tribunal de apelaciones este viernes.

Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente .

La decisión de la justicia norteamericana causó la reacción de la política argentina. El presidente Javier Milei celebró la noticia asegurando que se “obtuvo un triunfo histórico” y que el país “evitó el pago de aproximadamente US$18.000 millones”.

En tanto, el gobernador bonaerense y quien entonces lideró la expropiación de YPF en 2012, Axel Kicillof , contradijo las declaraciones del mandatario. “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras . Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, señaló.

Luego de que Milei lo llamara “inútil” e “imbécil”, Kicillof sostuvo: “Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre , por haber utilizado esto electoralmente aún con recomendaciones de muchos abogados de que su posición -que siempre fue dar apoyo a los fondos- dañaba a la defensa argentina”.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…

Señaló que el Presidente hablaba del “impuesto Kicillof”, mientras los abogados del Estado argentino defendían en la Justicia “los mismos argumentos que [el gobernador] sostuvo siempre”. “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres , instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro", expresó.

Además, para concluir, elogió a la expresidenta: “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global. Aquella decisión, adoptada por Cristina Kirchner, marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”.

Fuente: La Nación