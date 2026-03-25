Vinagre, detergente y una licuadora: para qué sirve esta combinación y cuál es su beneficio

En el mundo de los trucos caseros , hay uno que se volvió cada vez más popular en redes: mezclar vinagre con detergente en la licuadora . Usados de forma correcta, estos ingredientes comunes se convierten en una alternativa práctica y económica para limpiar en profundidad objetos difíciles, como las propias licuadoras.

Esta combinación se utiliza principalmente después de preparar alimentos que dejan residuos difíciles, como batidos espesos, salsas o mezclas con grasa.

El detergente funciona como agente desengrasante : ayuda a desprender restos de comida adheridos y genera espuma que llega a todos los rincones.

Por su parte, el vinagre aporta un efecto desinfectante y desodorizante, ya que ayuda a eliminar bacterias y neutralizar olores.

Al activar la licuadora con esta mezcla, el movimiento de las cuchillas potencia la limpieza, permitiendo que el líquido alcance zonas difíciles sin esfuerzo manual.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

El vinagre es uno de los ingredientes más utilizados en la limpieza del hogar por sus propiedades ácidas , que ayudan a descomponer grasa , eliminar bacterias y neutralizar olores .

Combinado con detergente, potencia su capacidad de limpieza, mientras que la acción mecánica de la licuadora permite una higiene más completa en menos tiempo. Este tipo de prácticas deben ser acompañadas por una rutina de limpieza general para mantener los utensilios en buen estado y evitar la acumulación de residuos.

Fuente: TN