Ni azulejos ni pintura: 5 tendencias para transformar el lavadero en 2026

El lavadero dejó de ser ese lugar olvidado de la casa para convertirse en un ambiente clave. Y la tendencia para 2026 es clara: se busca que sea funcional , estético y, sobre todo, fácil de renovar sin obra ni presupuesto millonario.

La clave está en la organización . Los estantes flotantes y las repisas metálicas permiten aprovechar la altura y liberar el piso, mientras que cajas y cestos de mimbre o plástico ayudan a clasificar productos de limpieza y ropa. En los lavaderos chicos, estas soluciones generan amplitud visual y mejoran la circulación.

La clave está en ordenar mejor . Los estantes flotantes y las repisas metálicas permiten usar la altura y liberar el piso, mientras que cajas y cestos de mimbre o plástico ayudan a clasificar productos de limpieza y ropa. En espacios chicos, esto genera más amplitud y mejora la circulación.

Los cambios estéticos hacen una gran diferencia. Los vinilos autoadhesivos en paredes o pisos suman diseño sin necesidad de obra, y la pintura antihumedad en tonos claros ilumina el ambiente y refuerza la sensación de limpieza. También podés renovar la mesada con vinilos símil mármol o madera.

La luz es clave. Las luces LED , tanto cálidas como frías, hacen el espacio más funcional y moderno. Si las combinás con cortinas livianas o persianas roller, podés regular la entrada de luz natural y sumar estilo.

Los muebles prácticos ayudan mucho. Los carros organizadores con ruedas permiten mover productos fácilmente, y las mesas plegables o superficies de apoyo optimizan el espacio para doblar ropa sin ocupar lugar fijo.

Los detalles personales transforman el ambiente. Plantas resistentes a la humedad , como potus o sansevieria, aportan vida y frescura. Además, cuadros o láminas decorativas hacen que el lavadero se sienta más cálido y menos “de servicio”.

En definitiva, remodelar el lavadero en 2026 sin obra ni presupuesto elevado es posible . Con organización, buena iluminación, vinilos y accesorios accesibles, podés transformar ese rincón olvidado en un espacio moderno, funcional y con mucha onda.

Fuente: TN