VILLA GESELL: Voraz incendio destruyó por completo un balneario en la zona norte

ZONALES





Un incendio de gran magnitud consumió por completo un balneario en la mañana de este martes, generando un importante despliegue de bomberos y preocupación en la zona norte de la ciudad.





El siniestro se desató alrededor de las 7.30 horas en el balneario Sudestada, ubicado en playa a la altura de calle 306, donde por causas que aún se intentan establecer, las llamas avanzaron rápidamente y arrasaron con toda la estructura.





Al lugar acudieron cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios, con más de 30 efectivos, quienes trabajaron intensamente durante varias horas. Si bien lograron controlar el foco ígneo, no pudieron evitar que las pérdidas fueran totales.





Uno de los principales objetivos del operativo fue impedir que el fuego se propagara hacia una zona boscosa cercana, lo que finalmente fue controlado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.





El jefe del cuerpo activo de Bomberos indicó que las tareas se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del incendio.





Por estas horas, se aguarda la labor de los peritos que deberán determinar cómo se originó el incendio que destruyó completamente el balneario.





Fuente: Minuto G