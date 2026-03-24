MADARIAGA: Sufrió graves heridas al caer de su moto e impactar con un auto y lo trasladaron a Mar del Plata

MADARIAGA

Un grave siniestro vial dejó como saldo a un joven de 22 años con lesiones de extrema consideración, luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado.





El hecho, que fue relatado en el programa Informe Central de CNM Radio, se registró en la intersección de calle Sarmiento y Zoppi, durante la jornada del sábado y en medio de la tormenta por lo que la calzada estaba resbaladiza.





Al Hospital ingresó un joven herido y se dio aviso a la policía.





La víctima fue identificada como un joven de 22 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por motivos que se investigan, despistó y terminó colisionando contra un automóvil sin ocupantes que se encontraba correctamente estacionado en el lugar.





Producto del fuerte impacto, el joven fue asistido en el nosocomio local y posteriormente derivado al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. CNM pudo confirmar que sufrió un cuadro grave: fractura de columna vertebral.





De hecho, tuvo que ser llevado en ambulancia con anestesia en toda la parte inferior de su cuerpo para que pudiera soportar el dolor durante el viaje de más de una hora y media.

A partir de las tareas investigativas, se analizaron cámaras de seguridad municipales, que permitieron establecer la mecánica del hecho, confirmando que no hubo intervención de terceros en el siniestro.





Se inició una causa por “lesiones por accidente”. Se esperaba un trabajo pericial para establecer si algún manchón o restos de aceite o combustible llevaron a que el conductor pierda el control de su rodado.



