VILLA GESELL: el Ejecutivo envió un nuevo presupuesto al Concejo Deliberante

ZONALES

La Municipalidad de Villa Gesell presentó un nuevo proyecto de Presupuesto Municipal, que ahora deberá ser tratado por el Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell.





El expediente fue elevado por el Departamento Ejecutivo con actualizaciones en distintas partidas, teniendo en cuenta el aumento de costos registrado en servicios e insumos esenciales. Entre los rubros más impactados se encuentran la recolección y disposición final de residuos, los combustibles y los medicamentos, todos clave para el funcionamiento diario del municipio.





El intendente Gustavo Barrera remarcó que la aprobación del presupuesto es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios básicos, como salud, seguridad, limpieza y asistencia social, y también para avanzar en futuras negociaciones paritarias con los trabajadores municipales.





Cabe señalar que el presupuesto anterior, presentado en noviembre de 2025, no fue tratado por el Concejo, lo que llevó al Ejecutivo a elaborar una nueva propuesta adaptada al contexto económico actual.





Ahora, el proyecto será girado a comisión, donde los concejales deberán analizarlo antes de su posible aprobación en el recinto.