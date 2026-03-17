MADARIAGA: intensa búsqueda de un abuelo desaparecido tras salir de su casa por la mañana

MADARIAGA





En General Madariaga se desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Arsenio Medina, un hombre mayor que se encuentra desaparecido desde las primeras horas de este martes.





Según indicaron familiares a CNM Noticias, el abuelo salió de su vivienda alrededor de las 8 de la mañana, en la zona cercana a la cancha del club El León, con destino al Hospital Municipal, donde tenía previsto visitar a un nieto internado.





De acuerdo a los primeros datos de la investigación, cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo (COM) lograron registrar al hombre caminando por distintos puntos de la ciudad. Además, un vecino aseguró haberlo visto cerca de las 10 de la mañana en inmediaciones de su domicilio, lo que marca uno de los últimos registros de su recorrido.





Sin embargo, desde ese momento no se tienen más noticias sobre su ubicación, lo que generó preocupación entre sus allegados.





Operativo en marcha





Ante la situación, personal policial y áreas de seguridad local iniciaron un operativo de búsqueda que se mantiene activo, con recorridas en distintos sectores de la ciudad y análisis de imágenes para reconstruir sus últimos movimientos.





Familiares y amigos también se encuentran colaborando intensamente en la búsqueda, difundiendo información para poder dar con su paradero lo antes posible.





Se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ser útil, se comunique de inmediato con las autoridades.