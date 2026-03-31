VILLA GESELL: Camioneros amenaza con un nuevo piquete en Semana Santa pese a la conciliación obligatoria

ZONALES

El conflicto entre el gremio de Camioneros y la empresa Santa Elena sumó un nuevo capítulo en Villa Gesell, luego de que un delegado sindical advirtiera sobre la posibilidad de retomar medidas de fuerza durante el fin de semana largo de Semana Santa.





La tensión escaló pocas horas después de la reunión que mantuvieron el dirigente sindical Pablo Moyano y el gobernador Axel Kicillof, en la que —según trascendió— el mandatario provincial se comprometió a intervenir para destrabar el conflicto.





Sin embargo, desde el sector gremial surgieron señales en sentido contrario. El delegado de los trabajadores de la empresa, Hugo Cabral, publicó en redes sociales un mensaje directo dirigido al intendente Gustavo Barrera: “Nos vemos de vuelta en Semana Santa”, en clara alusión a un posible nuevo piquete.





El anuncio genera incertidumbre, ya que actualmente rige una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que establece un período mínimo de 15 días sin medidas de fuerza por parte del sindicato.





En ese contexto, la publicación del delegado abre interrogantes sobre los próximos pasos del gremio, especialmente de cara a la audiencia prevista en La Plata, donde no se descarta que soliciten el levantamiento de dicha conciliación para avanzar con nuevas protestas.





El conflicto tiene su origen en la decisión del municipio de no renovar el contrato con la empresa Santa Elena para el servicio de barrido manual en el centro de la ciudad, argumentando limitaciones presupuestarias.





Desde el sindicato sostienen que la medida pone en riesgo fuentes laborales, mientras que el gobierno local defiende la decisión en función de la situación económica.





Por su parte, tras el encuentro con referentes gremiales, desde el entorno de Kicillof indicaron que el objetivo es encontrar una solución urgente que garantice la continuidad laboral de los trabajadores afectados.





Mientras tanto, el clima en Villa Gesell sigue en tensión, con la posibilidad latente de nuevas protestas en uno de los fines de semana turísticos más importantes del año.