El país que busca voluntarios para vivir un mes gratis en los Alpes y paga 400 euros: cómo anotarse

Un proyecto científico abrió una convocatoria poco común: buscan personas para vivir durante un mes en los Alpes italianos, con todos los gastos cubiertos y una recompensa económica.

La iniciativa está a cargo de Eurac Research y se llevará a cabo en el Parque Nacional del Stelvio, en la región de Tirol del Sur. En total, seleccionarán a 12 participantes.

El estudio busca analizar cómo impacta vivir a una altitud media —entre 2000 y 2500 metros— en el cuerpo humano .

Los investigadores evaluarán variables como presión arterial, metabolismo y calidad del sueño.

La investigación forma parte del proyecto MAHE, que intenta cubrir un vacío en la ciencia. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se centraron en alturas extremas, no en niveles intermedios como este.

El experimento se desarrollará en el refugio Nino Corsi, en plena montaña. Aunque el entorno es natural y atractivo, no se trata de unas vacaciones.

Los participantes deberán mantener su rutina habitual de trabajo remoto o estudio, seguir sus hábitos diarios y someterse a controles médicos periódicos.

El objetivo es analizar el efecto de la altura en condiciones reales , sin modificar el estilo de vida de quienes participan.

La convocatoria está abierta a personas que cumplan con estas condiciones:

Hasta el momento, cerca de 200 personas ya se postularon.

Quienes sean seleccionados recibirán:

Además, formarán parte de una investigación que busca entender mejor cómo el entorno influye en la salud .

Los resultados permitirán analizar cómo factores ambientales como la altura pueden influir en la salud y la longevidad , más allá de la genética o los hábitos.

Fuente: TN