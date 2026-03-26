A qué hora recibirá la eutanasia Noelia Castillo Ramos y cómo es el procedimiento

Este jueves 26 de marzo , Noelia Castillo Ramos recibirá la muerte asistida luego de una batalla legal de 20 meses contra su padre, que se opuso firmemente a su decisión. Según informó Antena 3 , el proceso de eutanasia iniciará a las 18 horas (14 de la Argentina) y el protocolo completo durará 15 minutos .

La joven de 25 años oriunda de Barcelona buscó en la eutanasia una solución a su dolor. Y es que, tras sufrir una agresión sexual múltiple, se quiso quitar la vida lanzándose desde un quinto piso. Castillo Ramos sobrevivió al impacto, pero esto le produjo una paraplejia medular completa, lo que le impide moverse de la cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia .

Frente a este diagnóstico, solicitó la muerte asistida en 2024. Después de una batalla legal que enfrentó a causa de que su padre intentara frenar la eutanasia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló su pedido y hoy se hará efectivo.

Según consignó Antena 3 , el procedimiento se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa : los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio. El proceso completo dura 15 minutos y se diseñó para que la paciente no sufra en ningún momento.

A diferencia de su padre, la madre de Castillo Ramos, Yolanda, no está de acuerdo con su hija, pero la acompaña. Por este motivo, en la única entrevista que ofreció Noelia al programa Y ahora Sonsoles , la mujer dijo que quería estar junto a ella hasta el último momento. Sin embargo, esto no podrá ser. La joven decidió que quiere permanecer en la habitación solo junto a su médico .

En una primera instancia, el pedido de eutanasia por parte de Noelia Castillo Ramos fue aprobado por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña . Lo que pareció un trámite sanitario se transformó en un complejo proceso legal debido al intento de su padre por frenar la muerte asistida.

El hombre tuvo el apoyo y la representación de la organización Abogados Cristianos , lo que demoró todo casi dos años. Pese a que la Justicia de Cataluña avaló su decisión y más tarde el Tribunal Supremo confirmó el criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado, la batalla legal escaló al Tribunal Constitucional .

Sin posibilidad de nuevas apelaciones dentro de España, la familia recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos , en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026.

De este modo, y luego de las evaluaciones médicas correspondientes en cada proceso judicial que confirman que Noelia es plenamente consciente de su decisión , la joven pondrá fin a su vida.

Fuente: La Nación