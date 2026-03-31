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IOMA: advierten por filtración de padrones y posibles estafas a afiliados

Redacción CNM marzo 31, 2026

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El Instituto de Obra Médico Asistencial confirmó que sufrió un ataque informático que derivó en el acceso no autorizado a padrones de afiliación y alertó a sus usuarios ante posibles intentos de estafa.


Según informó el organismo, el incidente fue detectado en las últimas horas y afectó bases de datos con información afiliatoria. No obstante, aclararon que no se vulneraron datos sensibles ni financieros, y que el funcionamiento de los sistemas continúa con normalidad.


Desde IOMA señalaron que ya se realizaron las denuncias penales correspondientes y se dio intervención a organismos especializados en ciberdelito, con el objetivo de investigar el hecho y prevenir nuevos intentos de fraude.


La alerta surgió luego de que el grupo Chronus Team difundiera la supuesta filtración. Esta organización tiene antecedentes en ataques a entidades públicas en México y otros países de América Latina.


De acuerdo a lo indicado, la información expuesta corresponde a padrones de afiliación, es decir, datos identificatorios como nombre, número de documento y condición dentro de la obra social.


Ante este escenario, desde IOMA insistieron en que nunca solicitan información personal, contraseñas ni códigos de verificación por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.


Además, advirtieron sobre la presencia de falsos gestores que pueden intentar engañar a afiliados bajo pretextos como “actualizar datos”, “renovar credenciales” o “regularizar el padrón”, con el objetivo de concretar estafas o acceder a cuentas bancarias.


Recomendaciones para evitar estafas:

  • No responder mensajes ni hacer clic en enlaces sospechosos.
  • Bloquear números o contactos desconocidos.
  • Realizar denuncias a través de los canales oficiales.
  • No compartir claves, contraseñas ni códigos de verificación.


El organismo pidió a los afiliados mantenerse alertas y recurrir siempre a vías oficiales ante cualquier duda o situación sospechosa.


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