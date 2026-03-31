IOMA: advierten por filtración de padrones y posibles estafas a afiliados

El Instituto de Obra Médico Asistencial confirmó que sufrió un ataque informático que derivó en el acceso no autorizado a padrones de afiliación y alertó a sus usuarios ante posibles intentos de estafa.
Según informó el organismo, el incidente fue detectado en las últimas horas y afectó bases de datos con información afiliatoria. No obstante, aclararon que no se vulneraron datos sensibles ni financieros, y que el funcionamiento de los sistemas continúa con normalidad.
Desde IOMA señalaron que ya se realizaron las denuncias penales correspondientes y se dio intervención a organismos especializados en ciberdelito, con el objetivo de investigar el hecho y prevenir nuevos intentos de fraude.
La alerta surgió luego de que el grupo Chronus Team difundiera la supuesta filtración. Esta organización tiene antecedentes en ataques a entidades públicas en México y otros países de América Latina.
De acuerdo a lo indicado, la información expuesta corresponde a padrones de afiliación, es decir, datos identificatorios como nombre, número de documento y condición dentro de la obra social.
⚠️¡Atención afiliados y afiliadas!— IOMA (@IOMAgba) March 30, 2026
👉🏼Comunicado importante de IOMA. Alerta por la filtración de padrones de afiliación y medidas de seguridad adoptadas.
Más información en nuestra Página Web: https://t.co/hbZEv4cW0R@homerogiles pic.twitter.com/G6CV716D4g
Ante este escenario, desde IOMA insistieron en que nunca solicitan información personal, contraseñas ni códigos de verificación por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.
Además, advirtieron sobre la presencia de falsos gestores que pueden intentar engañar a afiliados bajo pretextos como “actualizar datos”, “renovar credenciales” o “regularizar el padrón”, con el objetivo de concretar estafas o acceder a cuentas bancarias.
Recomendaciones para evitar estafas:
- No responder mensajes ni hacer clic en enlaces sospechosos.
- Bloquear números o contactos desconocidos.
- Realizar denuncias a través de los canales oficiales.
- No compartir claves, contraseñas ni códigos de verificación.
El organismo pidió a los afiliados mantenerse alertas y recurrir siempre a vías oficiales ante cualquier duda o situación sospechosa.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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