Villa Crespo: delincuentes se enfrentaron a la Policía a los tiros después de robar un auto

Delincuentes robaron un auto durante la mañana de este viernes en el barrio porteño de Chacarita. La policía los ubicó por el sistema de geolocalización y los acorraló en Villa Crespo, pero intentaron escapar y se desató un tiroteo .

Según fuentes policiales a las que accedió TN , todo empezó cerca de las 8 cuando los ladrones sorprendieron a la víctima en la calle Thames al 100. No solo le sacaron el auto , un Renault Captur, sino que también lo retuvieron .

El personal de la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad fue alertado sobre el hecho y actuó de inmediato. Los efectivos lograron ubicar el coche con el sistema de rastreo satelital y empezaron la persecución.

Finalmente, encontraron a los delincuentes en el cruce de las calles Palpa y Fraga. Interceptaron el auto robado y uno de los ladrones sacó un arma .

En ese momento, un efectivo disparó y la bala impactó contra el paragolpes trasero del Renault. Luego forcejearon con los dos delincuentes hasta que lograron reducirlos y detenerlos.

Durante el procedimiento, tres policías terminaron con politraumatismos , aunque ninguno de ellos resultó herido por arma de fuego.

Por su parte, el auto robado fue recuperado en el lugar y quedó retenido en el Juzgado de turno. El caso está siendo investigado por las autoridades que buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió todo y la posible participación de otros involucrados.

Fuente: TN