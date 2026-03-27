Video: delincuentes golpearon brutalmente a una mujer para robarle el auto a plena luz del día en Ramos Mejía

Una mujer fue víctima de un violento asalto en Ramos Mejía , partido de la Matanza. Tres delincuentes la sorprendieron cuando estaba junto a su auto estacionado a un costado de la calle y le dieron una brutal golpiza para robarle .

Todo pasó cerca de las 13 de este jueves, a plena luz de día, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Según se puede ver en las imágenes, un coche negro frenó al lado de la víctima, bajaron tres hombres armados y fueron directamente hacia ella, mientras un cuarto cómplice quedó al volante.

El primer reflejo de la mujer fue intentar escapar de la situación y quiso salir corriedo, pero la rodearon y la tiraron al suelo. Una vez en el piso, la tironearon, la agarraron del pelo y la arrastraron por el asfalto .

Finalmente, los delincuentes la dejaron tirada y golpeada en el medio de la calle , se subieron a su auto y arrancaron a toda velocidad. Mientras que la mujer se puso de pie como pudo y corrió hacia la vereda para resguardarse.

Los vecinos salieron de sus casas alertados por los gritos de la víctima, pero ya era demasiado tarde: los delincuentes habían escapado con el botín .

Asistieron a la víctima, que posteriormente fue traslada hacia un hospital de la zona donde recibió atención médica por los golpes que sufrió durante el robo. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro .

Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos de la justicia . Las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes capturadas por la cámara para dar con los responsables del violento ataque.

Fuente: TN